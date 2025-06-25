Вакцины всем

На фоне общероссийского роста заболеваемости корью в Нижегородской области по итогам 2024 года она снизилась более чем в 2,5 раза, до 112 случаев. При этом в 2022 году случаев кори в регионе не было совсем, а в 2023 году их было зафиксировано почти 300. В текущем году два случая кори были выявлены у школьников во второй половине июня. По месту их жительства Роспотребнадзор проводит необходимые карантинные мероприятия. Эксперты считают, что говорить об угрозе эпидемии кори в регионе пока рано и называют вакцинацию лучшим способом борьбы с заболеванием. В областном минздраве уверяют, что противокоревой вакцины в регионе достаточно.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородской области по итогам 2024 года зарегистрировано 112 случаев заболевания корью. Из них девять раз, когда заболевание было завезено из других регионов. Подавляющее большинство случаев кори было зафиксировано в первом полугодии. Такие данные содержатся в информационном бюллетене, подготовленном Роспотребнадзором, ФБУН «Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского» и Национальным научно-методическим центром по надзору за корью и краснухой.

В целом по России в прошлом году зарегистрировали корь у 22,5 тыс. человек. Показатель заболеваемости составил 15,35 случая на 100 тыс. населения, это в 1,72 раза выше показателя за 2023 год. В основном корь выявляли у детей до 18 лет. Эта возрастная группа составила 67% от общего числа заболевших. Почти 90% случаев заболевания пришлось на непривитых граждан.

В Нижегородской области в прошедшем году заболеваемость снизилась более чем в 2,5 раза.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2023 году в регионе зафиксировали 295 случаев кори. При этом годом ранее их не было совсем.

Так, в сентябре 2023 года крупная вспышка кори произошла в цыганской деревне Малое Туманово Арзамасского района, где заболели около 100 человек. Все они не были привиты от кори, а источником распространения заболевания стал ребенок, который приехал в деревню из другого региона.

В том же 2023 году выяснилось, что в Нижегородской области существует дефицит вакцины против кори. После того, как появилась информация о вспышках кори, областной минздрав сначала сообщил, что в регионе сформирован достаточный запас вакцины, но позже заявил о ее дефиците. Власти планировали привезти необходимую вакцину в декабре, но потом предложили нижегородцам «потерпеть». Возобновились поставки вакцины только в январе 2024 года.

В нижегородском минздраве на запрос «Ъ-Приволжье» сообщили, что на конец июня текущего года в регионе «имеется достаточное количество противокоревой вакцины». При этом в министерстве уточнили, что временные перебои с поставками вакцины могут происходить по независящим от работы органов власти причинам. Они могут «кратковременно влиять на темпы вакцинации жителей».

«Однако при поступлении новых партий препарата вакцина оперативно распределяется по медицинским учреждениям, и граждане приглашаются на прививки в порядке очереди. Такая система позволяет своевременно восполнять отставание и поддерживать рекомендуемый уровень вакцинации населения на стабильном уровне в 95%»,— говорится в ответе минздрава.

Напомним, в июне текущего года региональное управление Росприроднадзора сообщило о двух случаях заболевания корью у школьников в Советском районе Нижнего Новгорода. От учебных заведений потребовали ввести ограничения на посещение школы учениками и сотрудниками, не имеющими сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании. Детские и взрослые медицинские учреждения по месту жительства заболевших школьников должны установить медицинское наблюдение за контактными лицами и провести иммунизацию против кори по эпидемическим показаниям.

«В первые сутки с получения экстренного извещения проведено оперативное эпидрасследование. На три недели под медицинское наблюдение взяты всех, кто находился в семейном очаге и мог контактировать с заболевшими, а также определен круг контактных лиц, подлежащих срочной вакцинации в течение 72 часов»,— рассказала ИА «Стационар-пресс» врач-эпидемиолог поликлиники № 30 Анна Рябова.

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Екатерина Кулова считает, что пока говорить об угрозе эпидемии кори в регионе нельзя, но люди должны быть насторожены: «Это еще один звоночек для того, чтобы привиться, если ребенок или взрослый не привиты. Чем больше непривитых людей — тем ниже коллективный иммунитет, и, естественно, могут возникать такие случаи заболевания».

По мнению госпожи Куловой, об эпидемии говорят, когда идет массовое заражение, в ближайшие годы Нижегородской области это не грозит.

«Но если дальше будет снижаться коллективный иммунитет, то все возможно. Все управляемые инфекции возвращаются именно из-за уменьшения прослойки вакцинированных людей»,— рассказала она в беседе с корреспондентом «Ъ-Приволжье».

Андрей Репин, Анастасия Титова