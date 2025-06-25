«Аквариус» вылился в «Сбер»

Один из крупнейших российских производителей компьютерной техники, ГК «Аквариус» заложила 70% головного юрлица в структуру «Сбера». Также у нее в залоге оказалась доля в 99,99% ООО «Аквариус технологии». Ранее ГК уже продала 12% другой структуры банку. В компании заявляют, что залог долей отдельных компаний группы — «стандартный инструмент обеспечения при корпоративном кредитовании», но ранее сообщалось, что компания готовится закрыть сделку по своей продаже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Доли в двух юридических лицах одного из крупнейших производителей IT-техники «Аквариус» — 70% «Ай кью холдинга» (ранее «Смарт Холдинг») и 99,99% ООО «Аквариус технологии» — с 16 июня находятся в залоге у ООО «Сбербанк Инвестиции», следует из данных «Спарк-Интерфакс».

В ноябре 2024 года РБК со ссылкой на источники писал, что «Сбер» купил 12% в «Аквариусе». В начале июня Cnews со ссылкой на источники писал, что 51-процентная доля в компании может быть в июне продана «Уральской горно-металлургической компании».

Головным юрлицом «Аквариуса» АО «А-Холдинг» владеют Владимир Степанов (56%) и сын основателя компании Александра Калинина Алексей Калинин (44%), следует из пояснительной записки к бухотчетности компании. В свою очередь, АО «А-холдинг» принадлежит на 70% ООО «Ай кью холдинг» и еще по 15% — у Надежды Бланкет и Олега Власова. ООО «Ай кью холдинг» на 87,93% владеет АО «Группа компаний Аквариус», еще 12,07% — у ООО «Сбербанк Инвестиции».

Представитель «Аквариуса» заявил “Ъ”, что «частичный залог долей отдельных компаний группы — стандартный инструмент обеспечения при корпоративном кредитовании, который по умолчанию не подразумевает никаких продаж; коммерческие условия соответствующих соглашений носят конфиденциальный характер и не подлежат раскрытию».

Алексей Жабин