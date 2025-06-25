Банкротство ЗМЗ закончилось ликвидацией

Завершено конкурсное производство в отношении ОАО «Златоустовский металлургический завод» (ЗМЗ), которое велось с 2013 года. Решение принял Арбитражный суд Челябинской области по ходатайству конкурсного управляющего Алексея Ларикова. По его словам, процедуру пришлось закончить из-за отсутствия возможностей для погашения долгов перед кредиторами. Последним вариантом для пополнения конкурсной массы было привлечение к субсидиарной ответственности шести юридических и физических лиц, которые в прошлом контролировали ЗМЗ. Однако в апреле 2025 года суд отказался удовлетворять соответствующие заявление.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На производственной базе обанкроченного ОАО «ЗМЗ» с 2019 года работает ООО «Златоустовский металлургический завод»

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ На производственной базе обанкроченного ОАО «ЗМЗ» с 2019 года работает ООО «Златоустовский металлургический завод»

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Челябинской области завершил конкурсное производство в отношении ОАО «Златоустовский металлургический завод» (ЗМЗ). Как отмечено в картотеке арбитражных дел, решение принято 23 июня.

Суд вынес определение по ходатайству конкурсного управляющего Алексея Ларикова. Заявление о прекращении конкурсного производства было подано 18 июня. В настоящий момент предприятие находится в процессе ликвидации.

Златоустовский металлургический завод был выделен в самостоятельное предприятие в 1925 году. В него вошли комплекс цехов и Ермоловская домна, построенная в мае 1902-го. Предприятие занималось производством и выпуском металлопродукции, стали, сплавов и проволоки. В качестве открытого акционерного общества организацию зарегистрировали в 1995 году в Златоусте. По данным «СПАРК-Интерфакс», последним генеральным директором ЗМЗ был Александр Бондарев. В 2024 году чистый убыток ОАО «ЗМЗ» составил 35,4 млн руб., а размер долгов превышает 20,8 млрд руб.

Конкурсное производство в отношении Златоустовского металлургического завода длилось с декабря 2013 года. Тогда Арбитражный суд Челябинской области признал организацию несостоятельной. Поводом послужило заявление московской компании «Салиса», заявившей о долге на сумму 345,9 тыс. руб. На тот момент ЗМЗ уже находился в процессе ликвидации.

В решении суда отмечено, что размер неоспариваемой задолженности завода перед кредиторами превышает 11,3 млрд руб. На сегодняшний день в списке истцов в рамках банкротного дела ЗМЗ находятся 306 физических и юридических лиц.

Алексей Лариков сообщил “Ъ-Южный Урал”, что процедура конкурсного производства завершена из-за отсутствия у ЗМЗ имущества для погашения долгов перед кредиторами. «Единственный возможный источник пополнения конкурсный массы — привлечение контролирующих лиц к субсидиарной ответственности. В рамках дела о банкротстве был обособленный спор, в итоге суд не установил оснований для привлечения их к ответственности. Все остальные мероприятия выполнены, поэтому процедура конкурсного производства завершена»,— прокомментировал господин Лариков.

В начале июля 2024 года конкурсный управляющий Алексей Лариков подал в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности ростовского бизнесмена Вадима Варшавского и ООО «НК Инвест» (Москва) по обязательствам должника на сумму 18,7 млрд руб. Кроме того, он требовал взыскать убытки в размере 410 млн руб. с ПАО «Мечел», председателя совета директоров компании Игоря Зюзина и двух бывших руководителей ЗМЗ Антона Левады и Юрия Гущина.

Изначально еще десять лет назад требование привлечь к субсидиарной ответственности ПАО «Мечел» (управляло ЗМЗ во время его работы) и ООО «НК Инвест» (единоличный исполнительный орган должника в 2009–2012 годах) предъявил кредитор ООО «Ростовский электрометаллургический завод» (РЭМЗ). В 2016 году его правопреемником в споре стало ООО «Эра» (Кемерово). Позже в список ответчиков добавились Вадим Варшавский, Игорь Зюзин, Юрий Гущин и Антон Левада. Суд приостановил рассмотрение этого спора в 2018 году, а возобновил его только в сентябре 2023-го. Позднее в список истцов вошли конкурсный управляющий Алексей Лариков, а также кредиторы ПАО «Национальный банк “Траст”» и ООО «Металлургические инвестиции». Помимо привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности, господин Лариков требовал признать недействительным договор поручительства ОАО «ЗМЗ» с кипрской компанией «Скайблок Лимитед» от 27 сентября 2012 года. По условиям документа, «Златоустовский металлургический завод» обязался солидарно с компанией «Киберлинк лимитед» отвечать по договору займа на сумму $850 млн руб. В результате Арбитражный суд Челябинской области посчитал, что объективное банкротство предприятия настало в 2009 году и не признал вину ответчиков в банкротстве ЗМЗ. Заявление конкурсного управляющего оставили без удовлетворения.

В ноябре 2024 года завершилось конкурсное производство в отношении АО «Стил трейд компани», которому принадлежал «Златоустовский электрометаллургический завод». Последнее предприятие было создано на базе ЗМЗ в 2014 году, вскоре после начала процедуры банкротства и увольнения с предприятия 4,2 тыс. работников. Уже в 2019-м ЗЭМЗ также признали несостоятельным, а в июле 2024 года — ликвидировали. В настоящий момент на его площадке функционирует ООО «Златоустовский металлургический завод».

ООО «ЗМЗ» зарегистрировано в 2019 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», генеральным руководителем является Сергей Марченко. Последние финансовые данные опубликованы только за 2019 и 2020 годы. Тогда ЗМЗ получил чистый убыток в размере 1,9 млн руб., в 2020-м выручка была 7,9 млрд руб., а убыток — 175,5 млн руб. В 2024 году Златоустовский металлургический завод вложил в обновление производства около 1,6 млрд руб. Это на 32,8% больше, чем в 2023-м, сообщало министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области. На заводе регулярно модернизируется оборудование, запускаются в работу новые печи и станки. По итогам 2024 года ассоциация «Спецсталь» признала Златоустовский металлургический завод одним из лидеров среди российских производителей проката из нержавеющей стали, расположив его на втором месте.

Ольга Воробьева