В малом банке воровали по-крупному

Как стало известно “Ъ”, к четырем годам лишения свободы за хищение более 600 млн руб. из обанкротившегося банка «Миръ» приговорен столичным судом его бывший председатель правления Олег Демидович. Занимавший до него эту должность и также являвшийся фигурантом расследования скандально известный и ранее судимый банкир Георгий Заремба еще на стадии следствия заключил контракт с Минобороны, чтобы отправиться на СВО, но следователь ему в этом отказал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Процесс над успевшим всего месяц поработать в должности и. о. председателя правления обанкротившегося АКБ «Миръ» Олегом Демидовичем начался в Савеловском суде столицы в декабре прошлого года. Фигурант обвинялся в особо крупной растрате и легализации денежных средств (ч. 4 ст. 160 и п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). При этом изначально рассмотрение дела планировалось в особом порядке, поскольку летом 2024 года Олег Демидович заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Однако в дальнейшем он отказался признавать вину в отмывании и процесс проходил в обычном режиме.

Для того чтобы разобраться в перипетиях этого дела, судье Дмитрию Неудахину понадобилось провести десять заседаний. Вину экс-банкира, который после краха кредитного учреждения работал в должности начальника отдела материально-технического обеспечения НПО «Сплав-Ти», суд счел полностью доказанной и приговорил его к четырем годам колонии общего режима.

Заявление о хищениях в небольшом столичном банке «Миръ» поступило от Центробанка в правоохранительные органы в мае 2017 года, а в 2019 году еще и от Агентства по страхованию вкладов. Лицензии кредитное учреждение лишилось в декабре 2016 года из-за «размещения денежных средств в низкокачественные активы и проведения сомнительных транзитных операций». На момент краха обязательства банка перед кредиторами составляли более 1,4 млрд руб. Уголовное же дело, фигурантами которого стали Георгий Заремба и Олег Демидович, СКР возбудил только в мае 2023 года.

На допрос обоих вызвали 2 августа, а уже спустя несколько часов им было предъявлено обвинение в растрате. По ходатайству следствия Басманный суд отправил экс-финансистов в СИЗО. Потерпевшим по делу был признан АКБ «Миръ», в котором фигуранты, сменяя друг друга, занимали посты и. о. председателя правления.

По данным “Ъ”, изначально экс-банкиров подозревали в выводе из финансового учреждения фактически всех 1,4 млрд руб. Впрочем, после проведения 16 финансовых экспертиз сумма вмененного им хищения снизилась более чем вдвое и составила чуть более 612 млн руб.

По данным следствия, с чьей версией согласился суд, эти деньги из банка «Миръ» были выведены по стандартной схеме — путем выдачи ничем не обеспеченных кредитов подконтрольным обвиняемым фиктивным фирмам — после серии мнимых сделок они оказались на счетах в одном из зарубежных банков.

В СКР считают, что основным действующим лицом в этой истории был скандально известный экс-банкир Георгий Заремба. В АКБ «Миръ» он проработал год, и этот банк стал четвертым рухнувшим кредитным учреждением, в котором он занимал руководящие посты. До этого финансист работал в Витас-банке, «Центурионе» и «Премьере», деятельность которых также была прекращена регулятором.

Интересно, что во время утверждения Георгия Зарембы на пост и. о. предправления банка «Миръ», в октябре 2015 года, финансист уже являлся фигурантом уголовного дела, связанного с хищением из Витас-банка более 1,3 млрд руб. 26 декабря 2018 года Бабушкинский суд Москвы рассмотрел дело заключившего досудебное соглашение экс-банкира в особом порядке. За мошенничество он получил четыре с половиной года колонии общего режима и штраф 800 тыс. руб.

Осенью 2024 года, когда расследование уголовного дела о хищениях из банка «Миръ» было фактически завершено, находящийся сейчас под запретом определенных действий Георгий Заремба заключил контракт с Минобороны, рассчитывая отправиться на СВО.

По словам его адвоката Андрея Кучерова, в 2014–2015 годах его подзащитный уже принимал участие в качестве добровольца в боевых действиях в составе подразделений ЛНР и ДНР.

«В ноябре 2024 года знавший об этом следователь незаконно отказал Минобороны в ходатайстве о приостановлении следствия и направлении Георгия Зарембы в зону СВО. Этот факт от нас долго скрывали, отказываясь предоставить соответствующий документ. Получили его мы только в марте 2025 года, после того как Басманный суд признал действия следователя незаконными и обязал устранить нарушение,— заявил “Ъ” адвокат Кучеров.— В апреле 2025 года фактически такое же указание следователю дала и Генпрокуратура. В мае 2025 года Мосгорсуд снова указал следствию на необходимость исполнения постановления Басманного суда. Однако дело в отношении Георгия Зарембы до сих пор не приостановлено и в зону СВО отправиться он не может».

Олег Рубникович