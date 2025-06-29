Выбор, Wiborg, Viipuri, Выборг

24 июня 1710 года русская армия под командованием Петра I захватила шведскую крепость Выборг. При императоре Александре I город вошел в состав Великого княжества Финляндского, а после прихода к власти большевиков стал частью независимой Финляндии, чтобы в 1944-м окончательно присоединиться уже к СССР. “Ъ” к 315-летию петровского похода напоминает, кому принадлежал Выборг и чем это для него оборачивалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Часовая башня в центре Выборга — бывшая колокольня Старого кафедрального собора, разрушенного во время советско-финляндской войны 1939-1940 годов

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Часовая башня в центре Выборга — бывшая колокольня Старого кафедрального собора, разрушенного во время советско-финляндской войны 1939-1940 годов

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Текст: Милена Двойченкова

Выбор сделан

По версии историка Василия Татищева, поселение на месте современного Выборга существовало еще в IX веке. Ученый ссылался на утраченную ныне Иоакимовскую летопись, в которой упоминался город, основанный новгородским старейшиной Гостомыслом. Древнеславянский князь назвал поселение в честь своего сына — Выбор. Однако версия не подтвердилась другими письменными источниками и археологическими исследованиями: находки свидетельствуют о проживании на месте нынешнего парка «Монрепо» и на Замковом острове лишь древних племен карелов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Павильон «Храм Нептуна», возведенный по античным образцам на рубеже XVIII–XIX веков в парке «Монрепо» Фото: Коммерсантъ / Игорь Никитин / купить фото Скульптура героя карело-финского поэтического эпоса «Калевала» Вяйнемёйнена с традиционными гуслями «кантеле» в парке «Монрепо» Фото: Коммерсантъ / Игорь Никитин / купить фото Капелла на острове Людвигштайн появилась в парке в 20-х годах ХIХ века Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Павильон «Храм Нептуна», возведенный по античным образцам на рубеже XVIII–XIX веков в парке «Монрепо» Фото: Коммерсантъ / Игорь Никитин / купить фото Скульптура героя карело-финского поэтического эпоса «Калевала» Вяйнемёйнена с традиционными гуслями «кантеле» в парке «Монрепо» Фото: Коммерсантъ / Игорь Никитин / купить фото Капелла на острове Людвигштайн появилась в парке в 20-х годах ХIХ века Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок / купить фото

Шведский остров преткновения

В 1293 году правитель Швеции Торгильс Кнутссон во время крестового похода против местных жителей-язычников разорил их поселения и форт на небольшом острове. На месте разрушенных укреплений в проливе — части Вуоксинского торгового пути, ведшего из Ладожского озера в Балтийское море,— шведы заложили каменный замок и дали ему название Wiborg (в переводе со старошведского — «святая крепость»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник Торгильсу Кнутссону на площади Старой Ратуши

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости Памятник Торгильсу Кнутссону на площади Старой Ратуши

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Достоверных сведений о первоначальном облике Выборгского замка нет. Археология указывает на каменную стену вокруг центра острова и четырехугольную каменную башню-донжон в центре, названную шведами в честь норвежского короля Олафа II Харальдссона, причисленного к лику святых. Долгие годы замок служил главной пограничной крепостью Швеции на востоке, административным центром Выборгского лена (области) и предметом многолетней борьбы между Швецией и Новгородом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выборг 1550-1560 годов на гравюре Нильса Гранберга «Крепостная стена» Фото: Нильс Гранберг / Выборгский объединённый музей-заповедник Карта Выборга 1550 года Фото: Виртуальный Выборг Следующая фотография 1 / 2 Выборг 1550-1560 годов на гравюре Нильса Гранберга «Крепостная стена» Фото: Нильс Гранберг / Выборгский объединённый музей-заповедник Карта Выборга 1550 года Фото: Виртуальный Выборг

В 1318 году новгородцам удалось захватить замок, но удержать его они не смогли. Подписанный в 1323-м Ореховский договор установил первую официальную границу между Новгородской республикой и Шведским королевством по реке Сестре. Значительная часть территории между Финским заливом и Ладожским озером, включая сам Выборг, перешла под шведский контроль. Восточная же часть Карельского перешейка осталась за Новгородом.

В 1403 году шведский король Эрик Померанский даровал Выборгу равные с Уппсалой — духовной столицей Швеции — городские привилегии, включая льготы для выборгских купцов. Именно тогда появился герб города с тремя коронами и литерой W.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Городская печать Выборга XV века

Фото: Wikipedia Городская печать Выборга XV века

Фото: Wikipedia

В 1495 году, во время осады Выборга русскими войсками, произошло загадочное событие, известное как Viipurin pamaus (в переводе с финского — «выборгский гром»). Что именно случилось, точно не установлены: это мог быть подрыв башни защитниками, несчастный случай или природный феномен. Однако шведские хроники связывают происшедшее с военной хитростью наместника Кнута Поссе: он намеренно ослабил участок стены, спровоцировав штурм, а затем, когда атакующие скопились у пролома, подорвал пороховой погреб. Мощный взрыв якобы уничтожил множество русских солдат, вынудив выживших снять осаду.

Если эта легенда верна, то «выборгский гром» — один из первых случаев применения взрывных мин в европейской осадной войне.

XVI—XVIII века были периодом частых русско-шведских войн, а Выборг стал плацдармом для размещения и снабжения шведской армии. В 1609 году враждующие стороны подписали Выборгский трактат. Договор был заключен в выборгской Круглой башне, которая сохранилась до наших дней, между представителями шведского короля Карла IX и русского царя Василия Шуйского. По условиям договора, Швеция обязалась предоставить России военную помощь в войне против Речи Посполитой в обмен на крепость Корелу (ныне город Приозерск в Ленинградской области). Нарушение русской стороной условий соглашения впоследствии стало одной из причин Русско-шведской войны 1610–1617 годов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Круглая башня на Рыночной площади, одна из двух сохранившихся боевых башен средневековой Выборгской крепости

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Круглая башня на Рыночной площади, одна из двух сохранившихся боевых башен средневековой Выборгской крепости

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

На фоне военного противостояния Выборг столкнулся с постоянной угрозой пожаров: плотно застроенный деревянными домами, он почти полностью выгорал в 1627 и 1628 годах. Поэтому шведское правительство в 1639-м поручило инженеру Андерсу Торстенссону разработать новый план городской застройки. Проект Торстенссона предусматривал прямоугольную сетку улиц. Реализовать его удалось после пожара 1652 года, полностью уничтожившего старую застройку.

«Крепкая подушка Петербурга»

В 1706 году царь Петр I предпринял первую осаду Выборга, но неудачно. Лишь через четыре года город был взят объединенными усилиями русской армии и флота. Официально Выборг вошел в состав Российской империи по Ништадтскому мирному договору в 1721 года.

Завоевание имело стратегическое значение для защиты новой столицы империи, город стал, по словам Петра I, «крепкой подушкой Петербурга». В 1744-м создана отдельная Выборгская губерния. Ее жителям предоставили значительные привилегии: сохранили верховенство шведских законов (что, в частности, исключало распространение крепостного права) и лютеранской веры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран План фортификационных сооружений Анненкрон

Фото: National Archives of Finland План фортификационных сооружений Анненкрон

Фото: National Archives of Finland

Постепенно Выборгский замок утратил прежнее военное значение. Для защиты города с запада в середине XVIII века были возведены мощные укрепления — Анненкрон (с немецкого — «корона Святой Анны»), сохранившиеся до наших дней. Швеция не оставляла попыток вернуть Выборг, но в 1790 году в акватории Выборгского залива русская эскадра нанесла сокрушительное поражение шведскому флоту.

В 1811 году статус региона изменился: Viipuri Province (с финского — Выборгская губерния) была включена в состав Великого княжества Финляндского, которое присоединилось к Российской империи по итогам русско-шведской войны 1808–1809 годов.

По мнению ученых, с 1804 года в Выборге велась добыча гранита, который послужил материалом для нескольких колонн Казанского собора в Санкт-Петербурге. Две из них — каждая весом 45 тонн — затонули в Выборгском заливе во время транспортировки и пролежали на дне около 200 лет.

Благодаря близости к Санкт-Петербургу и принадлежности к автономному и либеральному Великому княжеству Финляндскому Выборг стал местом сбора для политических оппонентов царской власти. В 1906 году 180 депутатов распущенной императором Николаем II Государственной думы обнародовали документ, вошедший в историю как «Выборгское воззвание». В нем оппозиция призывала население сознательно нарушать законы — «не давайте ни копейки в казну, ни одного солдата в армию».

К началу XX века интенсивное промышленное развитие превратило Выборг во второй по значению и по населению город Великого княжества Финляндского. Увеличилась и численность жителей: к 1910 году в Выборге насчитывалось около 50 тыс. человек: 80% из них составляли финны и лишь 6,5% — русские.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Архивное фото дома-музея Владимира Ленина

Фото: Минкультуры РФ Архивное фото дома-музея Владимира Ленина

Фото: Минкультуры РФ

В 1917 году Выборг стал местом тайного убежища для лидера большевиков Владимира Ленина. Ленин скрывался от преследования Временного правительства под видом рабочего Сестрорецкого завода и провел здесь около двух недель. Из дома финской семьи на нынешней Рубежной улице он руководил партийной работой по организации восстания, отсюда отправился в Петроград для его совершения.

Непосредственно финский

В январе 1918 года, после провозглашения независимости Финляндии, в стране началась гражданская война, Выборг стал центром финских социалистов. Совместно с подразделениями германской армии, находившимися в стране, правительственные войска разгромили красные отряды. В августе 1918 года Финляндия провозгласила монархию.

28 апреля 1918 года несколько частей шюцкора (финских отрядов самообороны) под командованием бывшего имперского генерал-лейтенанта Карла Маннергейма организовали так называемую Выборгскую резню. По разным данным, жертвами массовых расстрелов стали 3–5 тыс. человек, среди которых было 400 русских жителей города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выборгский оккупационный парад 31 августа 1941 года на Рыночной площади

Фото: Erkki Majava / Finnish Wartime Photograph Archive Выборгский оккупационный парад 31 августа 1941 года на Рыночной площади

Фото: Erkki Majava / Finnish Wartime Photograph Archive

После советско-финской войны в 1940 году по мирному договору Выборг отошел СССР, финское население было полностью эвакуировано. Уже через год финские войска вернули город. В период оккупации в 1941–1944 годов в Выборг были созданы шесть концлагерей для советских военнопленных и гражданского населения. В июне 1944 года советские войска взяли город под свой контроль, после чего он был включен в состав Ленинградской области РСФСР.

Дважды русский

После Великой Отечественной войны Выборг стал крупным промышленным центром. Начался масштабный процесс восстановления разрушенного города: в 1947 году разработан генплан застройки, который лег в основу всех работ. Реставрация коснулась и некоторых архитектурных памятников: Выборгского замка, Часовой башни, башни Ратуши.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Башня святого Олафа и Выборгский замок Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Часовая башня в Выборге Фото: Коммерсантъ / Александр Манзюк / купить фото Вид на Замковый остров и центральную часть Выборга Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Башня святого Олафа и Выборгский замок Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Часовая башня в Выборге Фото: Коммерсантъ / Александр Манзюк / купить фото Вид на Замковый остров и центральную часть Выборга Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото

В границах Выборгского городского поселения расположено 509 объектов культурного наследия, непосредственно в Выборге — 297. По состоянию на 2024 год, около 60% из них нуждаются в реставрации. Несмотря на аварийное состояние памятников с каждым годом количество гостей города растет: в 2024 году Выборг принял 1,7 млн туристов, а в 2025-м ожидается 1,8 млн.