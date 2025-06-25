Сооснователь «Диссернета» иноагент Заякин заочно получил пять лет колонии

Замоскворецкий райсуд Москвы признал виновным в финансировании экстремистской организации ученого, журналиста и сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина (внесен в реестр иностранных агентов). Его заочно приговорили к пяти годам общего режима. Об этом сообщил РБК адвокат фигуранта Михаил Бирюков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Заякин (признан иноагентом)

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Андрей Заякин (признан иноагентом)

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Осужденному вменили в вину перевод 1 тыс. руб. на счет Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и иноагентом, запрещена в России и ликвидирована). В августе 2022 года мужчину задержали, он отказался отвечать на вопросы следователя. После этого Басманный суд назначил ученому запрет определенных действий.

В октябре 2022 года фигурант уехал из России, его объявили в розыск и заочно арестовали. Журналист через адвоката неоднократно заявлял о своей невиновности, вину он не признавал. Во время предварительного следствия мужчину внесли в перечень террористов и экстремистов. В ходе прений адвокат подтвердил позицию подзащитного, оставшуюся прежней, и попросил суд оправдать сооснователя «Диссернета».

Никита Черненко