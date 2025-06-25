Инфляция в Тамбовской области в мае составила 11,41%

Годовая инфляция в Тамбовской области в мае 2025 года составила 11,41% по отношению к аналогичному периоду 2024 года. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

По данным Тамбовстата, в мае индекс потребительских цен по отношению к апрелю составил 0,5%, к декабрю 2024 года — 3,5%. Продовольственные товары подорожали на 1,1% и 5,7% соответственно. Стоимость непродовольственных товаров за последний месяц снизилась на 0,3%, с начала года — выросла на 1,2%. Услуги прибавили в цене 0,6% и 3,7% соответственно.

В апреле годовая инфляция в Тамбовской области также была на уровне 11,41%. В Белгородской области майский показатель равняется 9,55%, в Воронежской — 11,3%, в Курской — 10,31%, в Липецкой — 11,01%, в Орловской — 10,72%.

Алина Морозова