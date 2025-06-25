В Орловской области инфляция в мае составила 10,72%

Годовая инфляция в Орловской области в мае 2025 года составила 10,72% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

По данным Орелстата, индекс потребительских цен в регионе в мае составил 0,59% по отношению к апрелю и 2,96% к декабрю 2024 года. Продовольственные товары за месяц подорожали на 0,91%, с начала года — на 3,97%. Стоимость непродовольственных за последний месяц сократилась на 0,16%, с декабря — выросла на 0,41%. Услуги прибавили в цене 1,23% и 5,41% соответственно.

В апреле инфляция в Орловской области составляла 10,46%. В Белгородской области майский показатель равняется 9,55%, в Воронежской — 11,3%, в Курской — 10,31%, в Липецкой — 11,01%.

Алина Морозова