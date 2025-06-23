В мае инфляция в Воронежской области составила 11,3%

В Воронежской области годовая инфляция в мае составила 11,3% по отношению к аналогичному периоду 2024 года. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

По данным Воронежстата, индекс потребительских цен в регионе за май составил 0% к апрелю и 3,25% к декабрю 2024 года. Продовольственные товары за месяц подорожали на 0,1%, с начала года — на 4%. Цены на непродовольственные с апреля почти не изменились, а с декабря выросли на 1,8%. Услуги прибавили в цене 0,2% и 3,8% соответственно.

В апреле инфляция в Воронежской области составила 11,81%. В Белгородской области майский показатель достиг 9,55%.

Алина Морозова