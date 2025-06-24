Инфляция в Липецкой области в мае составила 11,01%

Годовая инфляция в Липецкой области в мае 2025 года составила 11,01% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

По данным Липецкстата, индекс потребительных цен в мае составил 0,6% по отношению к апрелю и 4% к декабрю 2024 года. Стоимость продовольственных товаров за месяц выросла на 0,9%, непродовольственных — на 0,2%. Услуги подорожали на 0,9%.

В апреле годовая инфляция в Липецкой области составила11,06%. В Белгородской области майский показатель равняется 9,55%, в Воронежской — 11,3%, в Курской — 10,31%.

Юрий Голубь