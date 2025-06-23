В Белгородской области инфляция в мае составила 9,55%

Годовая инфляция в Белгородской области составила 9,55% в мае 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

По данным Белгородстата, индекс потребительских цен в мае равнялся 0,38% по отношению к апрелю, 3,58% — к декабрю 2024 года. Продовольственные товары за месяц подорожали на 0,46%, непродовольственные, напротив, стали дешевле на 0,13%. Услуги прибавили в цене 1,1%.

В апреле годовая инфляция в Белгородской области равнялась 9,99%.

Алина Морозова