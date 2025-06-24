Инфляция в Курской области в мае составила 10,31%

Годовая инфляция в Курской области в мае 2025 года составила 10,31% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом сообщили в региональном отделении Ценробанка.

По данным Курскстата, индекс потребительных цен в мае составил 0,2% по отношению к апрелю и 3,7% к декабрю 2024 года. Стоимость продовольственных товаров за месяц выросла на 0,2%, непродовольственных — на 0,1%. Услуги подорожали на 0,7%.

В апреле годовая инфляция в Курской области составила 10,8%. В Белгородской области майский показатель сократился до 9,55%, в Воронежской — до 11,3%.

Алина Морозова