В Карачаево-Черкесии суд рассмотрит дело экс-борца с коррупцией

В Карачаево-Черкесской Республике завершено расследование уголовного дела бывшего старшего оперуполномоченного районного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Офицер обвиняется в получении взятки за незаконное бездействие (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

Как установило следствие, в феврале 2025 года полицейский узнал о планах одного из местных жителей открыть в Черкесске нелегальный игорный клуб и предложил ему «общее покровительство». За ежемесячную плату в размере 100 тыс. руб. он обещал закрывать глаза на незаконную деятельность и не привлекать предпринимателя к ответственности.

20 марта 2025 года сотрудники регионального управления ФСБ провели операцию и задержали полицейского при получении взятки. Дело с утвержденным прокурором республики обвинительным заключением направлено в Черкесский городской суд.

Александра Ларинцева, Пятигорск