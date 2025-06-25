Пранкеры Вован и Лексус получили высшую ведомственную награду Минюста

Глава Минюста Константин Чуйченко наградил высшей ведомственной медалью Анатолия Кони пранкеров Вована и Лексуса (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров). В Telegram-канале пранкеры заявили, что получили медаль за «вклад в изобличение иноагентов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @Russiacalling Фото: @Russiacalling

«Признательны министерству за оцененную работу, для нас, как юристов, такая награда — еще большая честь»,— говорится в сообщении канала.

Медаль Анатолия Кони учреждена приказом Минюста 25 февраля 2000 года. Она вручается работникам Минюста и других федеральных органов, ученым, общественным и религиозным деятелям за вклад в реализацию госполитики в сфере юстиции. Среди награжденных медалью — лингвист Людмила Вербицкая, основатель ЛДПР Владимир Жириновский, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, бывший мэр Москвы Юрий Лужков, один из авторов Конституции Сергей Шахрай и другие.

Вован и Лексус известны телефонными розыгрышами политиков и общественных деятелей. В разговоре с ними пранкеры выдают себя за других людей. Записи разговоров они публиковали на YouTube, а затем на Rutube. За последние три года пранкам подверглись госсекретарь США Генри Киссинджер, экс-глава МИД Британии Уильям Хейг, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, президент Польши Анджей Дуда. Также пранкеры публиковали разговоры с писательницей Людмилой Улицкой, музыкантом Андреем Макаревичем, писателем Борисом Акуниным (все признаны иноагентами). С ними блогеры говорили преимущественно о ситуации на Украине.

Полина Мотызлевская