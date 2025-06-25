Суд признал незаконным требование о ежедневном осмотре фасадов в Ярославле

Ярославский областной суд признал незаконным требование Правил благоустройства Ярославля о ежедневном осмотре фасадов зданий собственниками или управляющими организациями. Решение опубликовано на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Норма была принята муниципалитетом Ярославля в 2020 году и обязала организации и граждан «производить ежедневный осмотр всех элементов внешнего благоустройства в целях выявления загрязнений, неисправностей, повреждений и иных нарушений требований Правил». Требование было введено в том числе для борьбы с вандализмом и позволяло штрафовать владельцев домов и управляющие компании, если они оперативно не закрашивают незаконные граффити на фасадах.

С иском в суд обратилось ПАО «Россети Центр». К элементам внешнего благоустройства правила также относят трансформаторные подстанции, которые эксплуатируют «Россети». Истец указал, что правила накладывают на него «нереальную к исполнению обязанность ежедневного осмотра по причине значительного количества объектов электросетевого хозяйства». В связи с этим энергетики вынуждены «нести дополнительные издержки, которые не подлежат учету при установлении цены на услуги в рамках тарифного регулирования». При этом истца уже привлекали к административной ответственности за такие нарушения. Также «Россети» требовали исключить подстанции из списка элементов благоустройства.

Суд посчитал требование справедливыми в части ежедневного осмотра. Обязанность по осмотру зданий предусмотрена Градостроительным кодексом. Федеральные нормы указывают, что периодичность осмотра должна определяться индивидуально для каждого здания исходя из его проекта, состояния, условий эксплуатации.

«Муниципалитетом города Ярославля не приведено обоснование правомерности установления в Правилах именно ежедневного осмотра объектов благоустройства в целях выявления загрязнений, неисправностей, повреждений и иных нарушений требований Правил к элементам внешнего благоустройства. Установление требований о ежедневном осмотре не может расцениваться как соответствующее нормам права, имеющим большую юридическую силу»,— говорится в решении Ярославского областного суда.

В связи с этим слово «ежедневный» должно быть исключено из правил благоустройства. Также удовлетворено требование ПАО «Россети Центр» об отмене пункта, обязывающего собственника инженерных сетей косить траву и делать опиловку деревьев в охранной зоне сетей. Это связано с тем, что охранная зона распространяется на участки различных собственников. Требование об исключении подстанций из списка элементов благоустройства суд отклонил.

Решение суда вступило в законную силу 29 мая 2025 года. Внести изменения в правила должен муниципалитет.

Антон Голицын