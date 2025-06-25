Хоккеиста Александра Могильного включат в Зал славы в Канаде

Россиянин Александр Могильный будет включен в хоккейный Зал славы в Торонто в 2025 году. Об этом сообщается на сайте НХЛ. Он был номинирован на включение четвертый раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Могильный

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Александр Могильный

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Александр Могильный — олимпийский чемпион 1988 года, чемпион мира 1989 года и обладатель Кубка Стэнли 2000 года в составе «Нью-Джерси Девилз». Он завершил карьеру в 2006 году — раньше, чем все остальные кандидаты.

Могильный стал первым игроком из СССР, который сбежал из страны в США ради игры в НХЛ — после чемпионата мира-1989 в Швеции хоккеист пропал из отеля, а потом оказался в Штатах. Он дебютировал в составе «Баффало Сейбрз» 5 октября 1989 года .

Всего на счету Могильного 1032 очка (473 гола, 559 передач) в 990 играх за «Баффало Сейбрз», «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Джерси Девилз» и «Мэйпл Лифс». Он входит в пятёрку российских хоккеистов, набравших свыше 1000 очков за карьеру. Он стал первым россиянином, назначенным капитаном команды НХЛ.