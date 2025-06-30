«Мы готовимся стать лидерами трансформации рынка страхования»

Как будет трансформироваться страховой рынок, какую роль в этом играет искусственный интеллект и зачем клиентам цифровые двойники, в интервью “Ъ” рассказал генеральный директор «СберСтрахования» Михаил Волков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор «СберСтрахования» Михаил Волков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Генеральный директор «СберСтрахования» Михаил Волков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

— Объем страхового рынка растет и по итогам 2024 года превысил 3 трлн руб. На какие сегменты вы сегодня делаете ставку? Есть приоритеты?

— Да, рынок растет и меняется. Если 20 лет назад было где-то 1,1 тыс. страховых компаний, то сейчас — 130. Рынок очень консолидирован. Первая десятка собирает порядка 86–87% премий. Это высокопрофессиональные игроки, финансово устойчивые. Если не произойдет чего-то экстраординарного, никаких проблем с классическим страховым рынком не случится.

Мы, например, растем темпами, опережающими рынок. В первом квартале 2025 года рынок non-life вырос на 5%, а мы — на 33%, до 24,6 млрд руб. Мы перестали быть нишевым игроком: сегодня мы — универсальный страховщик, предоставляющий страховые услуги по любому виду.

— Тогда какие цели перед компанией ставятся сегодня?

— Сегодня мы больше сконцентрированы на завтрашнем дне. Наверное, это преимущество нахождения в группе «Сбер», которая в целом часто выступает визионером в тех или иных направлениях бизнеса. Мы понимаем, что должны хорошо работать на классическом рынке, который есть сегодня, но мы можем себе позволить инвестировать достаточно времени и усилий в размышления о будущем. Если до сегодняшнего дня я перед собой, перед командой ставил задачу вырастить одного из лидеров рынка и мы с ней справились, то сегодня мы задачу формулируем иначе. Мы готовимся стать лидерами трансформации страхования.

— В чем она заключается?

— Мы смотрим на рынок глазами человека, нашего клиента. И работаем над тем, чтобы вовлечь людей в процесс страхования, помочь им защитить их будущее.

Мы в компании провели исследование, сколько людей осознанно, системно подходят к защите своего будущего с помощью страхования. Так вот только 3% населения делают это системно. 8% покупают страховку осознанно, но 5% делают это несистемно, от раза к разу.

О том, что страхование — полноценная защита будущего, немногие задумываются. Человек строит планы, ставит перед собой цели, необязательно материальные. Например, дать образование ребенку. Хотя эта цель все равно формируется в виде финансовой, которая потом инвестируется в образование. Но если, не дай бог, на этом пути что-то произойдет с вашим имуществом или здоровьем — цель не будет достигнута. Если вы заранее не подумали и не защитили свое будущее, то вместо того, чтобы помочь ребенку пойти учиться в престижный вуз, будете, например, ремонтировать квартиру соседей снизу, которую залили.

— То есть вы хотите заняться образованием клиентов?

— Отчасти — да. Есть еще интересное наблюдение из нашего исследования.

Как я уже говорил, 8% населения осознанно покупают полисы, 21% — вынужденно: ОСАГО, полисы к ипотечным, потребительским кредитам.

А 71% людей вообще осознанно или неосознанно не покупают полисы, не защищают свое имущество, не пользуются услугами страхования.

Так вот мы видим своей задачей найти инструмент, с помощью которого будем образовывать, вовлекать вот эти 71% населения. Переубеждать 21%, которые вынуждены сегодня покупать полисы, делать это добровольно— например, после того, как погасят автокредит, показывать, что это работающий инструмент. И помогать тем 8%, которые осознанно приобретают страховки, делать это системно и комплексно. Именно подходить к страхованию как к инструменту управления своим будущим. Вот о чем мы сегодня думаем параллельно с тем, что качественно обслуживаем клиентов, которые уже у нас есть.

— Этим инструментом может быть единый полис?

— Идея ровно в этом. Она, очевидно, не нова. Но ее очень сложно реализовать на практике.

Как сегодня выстроен рынок? У нас есть клиенты, которые по разным причинам или не хотят думать о страховании, или их заставляют покупать полисы, или они это делают без хороших клиентских путей, а им хотелось бы как раз по нажатию одной кнопки все получить.

Мы, находясь в «Сбере», имеем доступ практически ко всему населению страны. В «Сбербанк Онлайне» 108 млн клиентов, и мы имеем возможность дотянуться, по сути, до каждого человека. Но чтобы прийти вовремя с правильным посылом, нужно разработать целую систему предложений по всем микросегментам.

И здесь мы верим в современные технологии. Я лично искренне верю, что революция произойдет, когда искусственный интеллект, действуя как живой классический агент, сможет достучаться до каждого клиента, настоящего или потенциального, уже со знанием того, что ему можно предложить.

Человек не хочет задумываться о своих рисках, а мы, как профессиональный игрок, этот риск можем спрогнозировать. И сейчас строят так называемого цифрового двойника. У каждого из нас будет такой цифровой двойник.

— Страшно.

— Многие говорят «страшно», а я верю в то, что это полезно. Меня, например, раздражает, когда на меня сыплется огромное количество спама. А если где-то будет находиться мой цифровой двойник, который всю ненужную информацию будет убирать в спам, а до меня дойдут только важные сообщения, на которые я отреагирую, а может быть, даже подскажут мне правильное решение, это сэкономит много времени и сил.

Роль искусственного интеллекта здесь может быть огромной. Потому что 100 тыс. агентов, которые работают сегодня на рынке, не дотянутся до всего населения страны. А GenAI-агент, которого мы видим в будущем, абсолютно масштабируем. И он к каждому придет с правильным сообщением в нужный момент с нужным тарифом, базированным на том риск-профиле, который мы будем знать заранее. Это будет быстро, удобно, по сути, нажатием одной кнопки. Как вы говорите, один полис.

Меня, страховщика с более чем 20-летним опытом, это все немножко самого пугает, не сказки ли это все? Но нет, не сказки, потому что прообраз мы уже создали. Можно зайти в «Сбербанк Онлайн» и купить так называемый модульный продукт, в котором можно защитить почти все риски на выбор клиента: дом, здоровье, финансы. Дальше он превратится в адаптивный модульный продукт, в котором риски будут уже индивидуальными.

— ОСАГО — самый известный и, наверное, нелюбимый, потому что обязательный, населением страховой продукт. Есть здесь ниша для новаторства?

— Есть. По статистике, 94% людей, покупающих ОСАГО, не попадают в аварии. Попадают только 6% — они и формируют убыточность по этому виду страхования. Риск самого высокорискового сегмента клиентов более чем в десять раз превышает риск тех, кто ездит аккуратно. И поэтому тариф должен быть очень дифференцированным.

Действующая система тарификации приводит к большему усреднению. Если говорить о сегодняшней ситуации: мы тем, кто покупает ОСАГО, рекомендуем делать это на маркетплейсах. Страховщики первой десятки с высокой вероятностью нормально урегулируют страховой случай — есть единая методика расчета убытков. Дальше вопрос комфорта и сервиса. Поэтому заходите на маркетплейс, смотрите, у кого дешевле, и покупаете.

Почему я так открыто об этом говорю? Мы очень хорошо определяем риск-профиль и чаще всего дадим тариф ниже, чем конкуренты. Поэтому надеемся, что люди в основном пойдут к нам.

А если говорить о будущем, то наша мечта — сделать ОСАГО ситуативным. Человек сел в машину, завел ее, и у него на момент, пока он едет, ОСАГО работает. Поставил машину в гараж — ОСАГО не работает.

Тут есть технологические тонкости. Например, как фиксировать время вождения автомобиля? Можно при помощи мобильного приложения, но человек может забыть включить или выключить его. А можно внедриться в автомобиль: тогда завел машину — она застрахована, выключил — не застрахована. Мы в этом направлении движемся. Такой подход приведет к существенному снижению тарифа.

— Раз уж мы говорим о будущем, какие-то из видов страхования уйдут, новые появятся?

— Я придерживаюсь такого мнения, что риски — они базовые. С момента, как страхование появилось, есть имущественные риски и риски ответственности, когда ты наносишь какой-то ущерб третьим лицам. Дальше это все вопрос маркетинга, упаковки. Нам надо защитить имущество, защитить ответственность, защитить будущее, поэтому я не думаю, что какие-то виды страхования уйдут. Они будут агрегироваться и становиться более комплексными и простыми для человека. Это в части В2С.

В части В2В все намного сложнее — больше специализированных рисков. Хотя идея ровно такая же: защищать надо все вместе, комплексно. Здесь также применимы концепции предотвращения рисков и страхового помощника, когда предприятие передает заботу об управлении рисками нам. Чтобы мы подсказывали, что нужно защищать, в каком объеме, на какие лимиты. И тогда не будет потом вопросов: «Риск терроризма был застрахован или не был?» А это сейчас кругом происходит. Не дай бог, что-то случается, а потом мы выясняем, по какой статье это дальше регулируется.

— А как вы сегодня регулируете убытки в таких чрезвычайных случаях?

— Это как раз работа на опережение, о которой я говорил выше в наших размышлениях о будущем. Мы сами приходим к клиенту, не ждем, когда человек вспомнит, что он застрахован. Потому что обычно ЧС — это горе, трагедия, потеря имущества. Иногда близких людей. Мы стараемся нашу страховую защиту человеку принести сами. Будь то наводнение в Кургане или разрушения на приграничных территориях в Курской области. Или точечный взрыв газа в подъезде — в любом подъезде с очень высокой вероятностью будет квартира, застрахованная нашей компанией.

У нас уже сложился определенный протокол. Первый день человек в шоке, у него другие заботы, поэтому мы приходим к нему на второй день после случившегося и напоминаем, что его имущество было застраховано. Вот в Курской области на приграничных территориях мы насчитали порядка 1,3 тыс. застрахованных объектов. 750 заявлений мы уже получили, 500 урегулировали. Есть некоторые сложности с осмотром зданий в этом районе, но мы стараемся — используем даже спутниковые снимки. Если видим, что здание разрушено, то, конечно, сразу перечисляем выплату. Если здание на снимке цело, то нужен осмотр, чтобы понять, что повреждено, и определить корректную сумму. Мы работаем проактивно, чтобы люди на себе чувствовали ценность страховой защиты. И, может быть, нам удастся через реферальные истории менять общее отношение населения к страхованию.

— Если говорить о новых рынках на фоне разворота России на Восток, видите ли вы для компании перспективы?

— Однозначно — да. Повторюсь, мы — абсолютно универсальная компания и ищем возможности для развития бизнеса везде, где это возможно. Есть потребности, реализации которых от нас даже ожидают. Например, продукты, необходимые для функционирования международной торговли.

Процесс это небыстрый, здесь сложные узкоспециализированные виды страхования. Но сегодня мы уже достигли того размера и степени зрелости, чтобы соответствовать критериям, которые предъявляют государство и бизнес в этом направлении. Недавно мы получили аккредитацию в Индии. Это перспективное направление, торговый оборот с Россией высокий. У группы «Сбер» есть в хорошем смысле конкурентное преимущество — свой банк в Индии. Это хороший плацдарм для работы, и мы сегодня, наверное, единственный страховщик, у кого решены вопросы с платежами в Индию.