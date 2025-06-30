Территория производства

На Петербургском международном экономическом форуме Московская область заключила рекордное количество инвестиционных соглашений — более 40 — на общую сумму 306 млрд руб. Среди подписантов — как российские, так и зарубежные компании, включая инвесторов из Турции и Китая. Новые проекты охватывают ключевые отрасли — от фармацевтики и машиностроения до робототехники и промышленного строительства — и предусматривают создание свыше 15 тыс. рабочих мест. Регион также представил кадровые и инфраструктурные инициативы, направленные на укрепление технологического суверенитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Степанова Фото: Александра Степанова

На XXVIII Петербургском международном экономическом форуме Московская область заключила более 40 соглашений на рекордные 306 млрд руб. Все они обеспечат создание свыше 15 тыс. новых рабочих мест в регионе уже в ближайшие годы. Портфель инвестсоглашений, подписанных министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области в рамках ПМЭФ-2025, пополнился крупными проектами. «Если в прошлом году объем инвестиций подписанных нами соглашений оценивался в 13,5 млрд руб., то в этом году — это уже в 80,9 млрд руб. В результате реализации инвестпроектов на территории Подмосковья будет создано более 6,8 тыс. рабочих мест»,— сообщила заместитель председателя правительства—министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Среди актуальных тем, которые обсуждались в рамках подписанных соглашений,— развитие научно-промышленных проектов в области цифровых технологий, машиностроения, производства авиационных компонентов, медицины, фармацевтики. Проекты самые разные, но объединяет их одно: все они способствуют импортозамещению.

Более 9 млрд руб. вложат в создание высокотехнологичного производства препаратов от онкологии. Трехстороннее соглашение об этом подписали подмосковный мининвест, ГК «ФармЭко» и Сбербанк. В рамках реализации инвестиционного проекта в Черноголовке построят современное предприятие, мощности которого позволят выпускать по полному циклу 18 различных лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний. На предприятии создадут более 150 рабочих мест. Для строительства завода площадью более 10 тыс. кв. м компании был предоставлен земельный участок в аренду площадью 30 тыс. кв. м. Запуск производства запланирован на 2029 год.

Участок для строительства завода по производству сухих молочных смесей для детей — заменителей грудного молока — получила и компания «Мулти Милк» из Можайского городского округа. Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта на полях ПМЭФ компания подписала с Мининвестом и Российским фондом прямых инвестиций. Объем планируемых инвестиций составит до 15 млрд руб. Благодаря реализации проекта в регионе появится более 170 новых рабочих мест. Особенностью предприятия, которое будет запущено в 2027 году, станет использование исключительно местного сырья: натурального молока от фермерских хозяйств и агропромышленных предприятий региона. Готовую продукцию компания планирует поставлять по всей России и экспортировать в другие страны. Еще один проект из сферы пищевой промышленности реализует крупный поставщик ингредиентов для пищевой продукции компания КОЛВИ. В производство специй и соусов планируется инвестировать 3 млрд руб. У компании уже есть действующее предприятие в Щелково, запуск нового крупного производства позволит значительно увеличить мощности и расширить ассортимент выпускаемой продукции. Ежемесячно компания сможет выпускать более 3 тыс. тонн продукции, а для жителей региона на новом производстве планирует создать 400 рабочих мест.

На ПМЭФ-2025 обсуждались не только новые проекты, но и развитие уже действующих предприятий. Клинский стекольный завод подписал соглашение о модернизации собственного производства. В реконструкцию производственной линии, закупку высокотехнологичного оборудования компания инвестирует 13 млрд руб., создав тем самым более 130 рабочих мест. Первая производственная линия выйдет на проектную мощность уже в следующем году. Готовую продукцию компания планирует поставлять в регионы России и экспортировать в другие страны.

Еще один масштабный строительный проект реализует компания ВЭЛКО-2000. В создание нового производства фасадных конструкций на территории государственного индустриального парка (ГИП) «Ключ» в Дмитровском городском округе компания инвестирует почти 7 млрд руб. и создаст не менее 800 рабочих мест. Новое предприятие запустят уже в следующем году. У проекта две основные цели: создание производственного комплекса замкнутого цикла и продукции из полностью отечественных материалов. Сегодня компания является крупнейшим производителем фасадной продукции. Предприятие включено в перечень системообразующих. Новый завод позволит увеличить мощности и обеспечить импортозамещение в сфере производства фасадных конструкций.

Научно-производственное предприятие «Альфа-М», которое более 30 лет занимается производством высокотехнологичной продукции для авиационной промышленности, также увеличит производственные мощности за счет строительства нового завода в государственном индустриальном парке в Жуковском. На новом заводе предприятие планирует производить авиационные компоненты и комплектующие как для новых, так и для действующих самолетов. Одна из главных целей нового инвестпроекта — привлечение новых высококвалифицированных специалистов с техническим образованием: инженеров, технологов, конструкторов.

Импортозамещением в сфере машиностроения займется компания «Гормаш Глобал». Компания производит оборудование для добычи полезных ископаемых и уже строит комплекс в Солнечногорске. Инвестиции в проект превысят 42 млрд руб. Под реализацию масштабного проекта компании выделили два участка по льготной подмосковной программе «Земля за 1 рубль». «На новых производственных площадках будет производиться вся линейка горно-шахтного оборудования, которое сегодня остро необходимо для горнодобывающей отрасли нашей страны. Техника импортного производства не всегда способна работать в условиях наших рудников и шахт. А наше оборудование более приспособлено. Что важно, запуск производства позволит импортозаместить продукцию, прямо влияющую на технологический суверенитет России»,— отметил основатель — учредитель ООО «Гормаш Глобал» Алексей Каширский.

В этом году компания «Гормаш Глобал» подписала на ПМЭФ сразу два соглашения. Первое, трехстороннее, подписано с главой Минпромторга РФ Антоном Алихановым и губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Соглашение предусматривает запуск еще одного завода, который станет частью машиностроительного комплекса: он обеспечит выпуск более 250 подземных самосвалов, погрузочных машин, буровых установок и более 2 тыс. рабочих мест. Для создания кадрового потенциала компания подписала еще одно соглашение с Университетом науки и технологий МИСИС: компания возьмет студентов на практику и займется их выращиванием до высококвалифицированных специалистов.

Вопрос подготовки кадров стал одной из ключевых тем повестки ПМЭФ-2025. В частности, Подмосковье станет пилотным регионом для реализации новой кадровой платформы, разработанной холдингом «Строительный альянс» (ХСА) — соглашение об этом подписали правительство Московской области и холдинг. «Подмосковное правительство уделяет особое внимание созданию и развитию кадрового резерва, сотрудничает с предприятиями и учебными заведениями для подготовки квалифицированных специалистов. Поэтому логично, что именно Московская область станет первым регионом, который протестирует современную кадровую платформу среди студентов и выпускников колледжей и вузов»,— отметила Екатерина Зиновьева. Соглашение нужно, чтобы обеспечить в первую очередь предприятия технологического суверенитета квалифицированными кадрами. «На цифровой кадровой платформе промышленные предприятия смогут размещать вакансии для жителей региона, информацию о стажировках для студентов и выпускников колледжей, техникумов и вузов, а также вести блог, в котором смогут подробно рассказывать о своих проектах и показывать реальную работу на производствах. Там же можно будет напрямую связаться с потенциальным работодателем или пройти обучение и освоить новую профессию»,— говорит представитель компании ХСА Артем Петрухин. На первом этапе платформу протестируют на компаниях, расположенных на территории промышленных парков Industrial City в Подмосковье. Постепенно к сотрудничеству привлекут промышленные предприятия со всего региона.

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Инвестиционная активность региона получила и внешнюю оценку. В ежегодном рейтинге инвестпривлекательности регионов России от Агентства стратегического развития Подмосковье заняло третье место. Регион входит в тройку лидеров уже четвертый год подряд благодаря высоко развитой инфраструктуре: в регионе работают 6 особых экономических зон и 72 индустриальных парка, еще порядка 30 индустриальных парков на этапе создания. Общая площадь действующих и создаваемых индустриальных парков уже приблизилась к отметке 7 тыс. га.

Московская область работает над новыми форматами индустриальных площадок. «Несколько лет назад мы стали первым регионом, где появились промышленные коворкинги в формате light industrial. Этот формат востребован бизнесом. Сейчас мы создаем государственные индустриальные парки, которые будут работать по принципу «все включено» с готовой инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой. На данный момент в регионе на разных стадиях создания уже восемь таких площадок. Планируется, что там будет создано более 45 тыс. рабочих мест. Опыт Московской области по созданию государственных индустриальных парков может быть успешно тиражирован в другие субъекты страны. Таким образом ГИП может стать общероссийским стандартом, который инвестор будет воспринимать как оптимальную возможность для реализации своего проекта»,— добавила Екатерина Зиновьева.

В строительство новых промышленных парков в формате light industrial на территории государственных индустриальных парков «Титан» в Ленинском и «Ключ» в Дмитровском городских округах в ближайшие годы инвестируют почти 13 млрд руб. Соответствующее соглашение подписано между правительством региона и ХСА. «Объем инвестиций оценивается в 12,7 млрд руб. Это будут промышленные коворкинги, резиденты которых смогут получить полностью готовые промышленные боксы со всей необходимой инфраструктурой. Сроки запуска нового промышленного предприятия в таком боксе сокращаются с двух-трех лет до шести месяцев. Благодаря реализации проектов на территории парков будет создано порядка 1,5 тыс. рабочих мест»,— отметила Екатерина Зиновьева. На территории ГИП «Титан» в Ленинском городском округе и ГИП «Ключ» в Дмитровском городском округе промышленные компании смогут арендовать или приобрести готовые производственные помещения от 450 до 5 тыс. кв. м. Специально для новых парков компания разработала и новые архитектурные решения в трех форматах промышленных площадей: BASE, URBAN и POINT.

На ПМЭФ-2025 Московская область продолжила выстраивать партнерства с международными компаниями, несмотря на геополитический фон. Турецкая компания Tbloc намерена вложить 2 млрд руб. в запуск производства электротехнического оборудования в Подмосковье. Инвестор выбрал для реализации проекта государственный индустриальный парк «Ключ» в Дмитровском городском округе — на этой площадке компания станет первым иностранным резидентом. Продукцию компании можно будет применять в энергетике, пищевой промышленности, нефтегазовой, атомной, судостроительной, железнодорожной и других отраслях.

Китайская компания ZXMM инвестирует 2,2 млрд руб. в строительство завода по производству дисков для сельхозтехники. Проект будет реализован в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорском округе, где уже образуется крупный машиностроительный кластер, в том числе с участием иностранных инвесторов.

ПМЭФ-2025 — это не только крупные подписания, но и задел на будущее. Московская область обсуждала с бизнесом проекты, направленные на расширение производства и внедрение роботизированных систем на территории региона. Первый — роботы для складских центров компании «Комитас». Инвестор уже располагает производственными и лабораторными мощностями в Солнечногорске. Новый завод по выпуску роботов планируется построить в ОЭЗ «Ступино Квадрат». Второй проект реализует компания СМТ. Сейчас предприятие работает на производственной площадке в Одинцово, но планирует построить завод по выпуску промышленных роботов в ГИП «Титан». Еще одна компания, «Валдай Роботы», подбирает площадку для локализации в Подмосковье. На новом предприятии инвестор планирует выпускать промышленных и логистических роботов.

Символом технологичности региона на форуме стал робот-инвестконсультант София. На стенде Московской области София рассказывала об открытии бизнеса в регионе, о мерах поддержки, площадках для размещения и т. д. Вскоре София появится и на инвестиционном портале Подмосковья и поможет предпринимателям выбрать оптимальные меры господдержки, объяснит порядок оформления документов, предложит подходящие земельные участки или помещения для ведения бизнеса в регионе. Сервис будет доступен круглосуточно и не ограничен традиционным рабочим графиком, так что предприниматели смогут получить помощь в любое время суток и из любой точки земного шара.

Екатерина Кузнецова