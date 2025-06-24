Власти вступили в наследие

Минимущества Нижегородской области в судах добивается выплаты неосновательного обогащения за пользование земельным участком старинной усадьбы Шереметьевых-Рукавишниковых в деревне Лазарево. Объектом культурного наследия с 2022 года владела бывшая федеральная судья Алла Новожилова. Однако в 2024 году суд вернул усадьбу в госсобственность из-за того, что реставрационные работы не велись. Власти начислили госпоже Новожиловой плату за пользование усадьбой и участком, несмотря на то, что аренда земли должна была быть льготной. Суд удовлетворил требование властей лишь частично. Теперь министерство обратилось в апелляцию, добиваясь выплаты всей суммы.

В 2024 году усадьбу Шереметьевых-Рукавишниковых вернули государству

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский областной суд рассматривает жалобу минимущества региона к бывшей владелице старинной усадьбы Шереметьевых-Рукавишниковых, экс-федеральной судье Алле Новожиловой. Истец добивается взыскания 321 тыс. руб. в виде неосновательного обогащения и процентов за использование земельного участка площадью 17,9 га под объектом культурного наследия (ОКН) в деревне Лазарево, который ответчица в 2021 году выкупила у областного предприятия «Дом.НН» (ныне «Регнедвижимость») за 3,4 млн руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», владелица обязалась отреставрировать доставшийся ей господский дом, конюшню, каретный двор, силосную башню и другие строения поместья. В августе 2022 года она заключила договор с ООО «Арт Техно Сфера» на разработку проекта реставрации усадьбы и предоставила его в министерство: на этом основании аренда земельного участка должна быть льготной и стоить один рубль, следует из материалов дела. За аренду земли она заплатила 5 руб., посчитав, что из 13 объектов усадьбы ей принадлежат восемь и площадь участка под ними составляет лишь 0,3 га. Другие объекты — парк с каскадом прудов и многочисленными свалками, захламившими значительную часть участка, деревянный рубленый дом, хозяйственный навес и грот-ледник ей не принадлежали и не использовались, отмечала ответчица.

Однако в 2023 году власти насчитали ей задолженность за пользование всеми 17,9 га земли и через суд потребовали выплатить один рубль за льготную аренду земли: такая стоимость является преференцией для владельцев ОКН.

В министерстве решили, что собственница неправильно оформила право пользования земельным участком, и льготная ставка в размере одного рубля действовала в 2021 году.

Поскольку усадьбу в 2022 году не реставрировали, власти посчитали полную стоимость аренды земли и начислили ответчице 321,6 тыс. руб. неосновательного обогащения.

Алла Новожилова не согласилась с требованиями властей и отметила, что ей было отказано в заключении договора аренды на ее условиях: она была готова платить лишь за участок, на котором находились принадлежавшие ей строения объекта культурного наследия. Она настаивала, что предлагала министерству оформить льготную аренду земли, однако ей было отказано из-за того, что на участке находились постройки и объекты других собственников. При этом министерство не приняло достаточных мер для освобождения участка от прав третьих лиц: например, господский дом усадьбы, переданный ей в собственность, фактически является многоквартирным жилым домом, и плата за земельный участок собственником такого дома законами не предусмотрена. А участок был сформирован до возникновения у Аллы Новожиловой прав собственности на объекты усадьбы, добавила ответчица.

В итоге Павловский городской суд отказал министерству в иске. Решение суда представители ведомства решили обжаловать в апелляции.

Ранее областной суд уже отменил решение первой инстанции, отметив, что требования по охране, содержанию и реставрации объектов культурного наследия было выдано на восемь строений усадьбы Шереметьевых-Рукавишниковых, которые образуют единый ансамбль, расположенный на участке 17,9 га. Поскольку разделение участка под объектом культурного наследия законом не предусмотрено и он был арендован на 49 лет, суд решил частично взыскать с госпожи Новожиловой 185,2 тыс. в виде неосновательного обогащения и процентов.

Теперь министерство добивается выплаты полной исковой суммы.

Оперативно получить комментарии сторон по этому делу не удалось: на очередное заседание в Нижегородский областной суд 24 июня представители истца и ответчика не явились.

В сентябре 2024 года суд аннулировал продажу усадьбы Шереметьевых-Рукавишниковых: проверки областного управления госохраны объектов культурного наследия и прокуратуры выявили, что имение, вопреки договору с «Дом.НН», не реставрировали.

Власти сочли условия договора купли-продажи нарушенными и предписали собственнице устранить нарушения, однако сделано этого не было. В процессе судебных тяжб выяснилось, что старинное имение по долговой расписке было переоформлено на владелицу другой старинной усадьбы — Приклонских-Рукавишниковых в Подвязье — Жанну Потравко. Когда власти предъявили Алле Новожиловой претензии в том, что, вопреки договору, реставрация имения не велась, госпожа Потравко также потребовала расторгнуть сделку. В итоге усадьбу Шереметьевых-Рукавишниковых суд вернул в госсобственность.

Владимир Зубарев