Терешковой стало плохо во время заседания в Госдуме
Депутату Валентине Терешковой («Единая Россия») стало плохо во время пленарного заседания в Госдуме. Свое выступление из-за этого ненадолго прервал глава фракции Владимир Васильев.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Извиняюсь, Валентине Владимировне плохо?» — сказал господин Васильев во время выступления и перестал представлять доклад. «Владимир Владимирович, продолжайте выступать, давайте»,— поторопил его председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Источник ТАСС позднее сообщил, что госпожа Терешкова чувствует себя хорошо и продолжает работу.
Валентине Терешковой 88 лет. Известно, что в 2004 году госпожа Терешкова перенесла сложную операцию на сердце, предотвратившую инфаркт.
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