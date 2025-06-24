Терешковой стало плохо во время заседания в Госдуме

«Когда в Алтайском крае я приземлилась, очень пожилая женщина подошла ко мне и спросила: дочка, а ты Бога видела? Ну, как ей сказать? Я говорю: вы знаете, я его не видела. Наверное, говорю, мой корабль по другой дорожке шел, поэтому мы не встретились, но в душе он все время был со мной. Она обняла меня и говорит: спасибо, дочка. Я говорю: за что же спасибо, я вам не сказала, что я его видела? А она: за то, что ты не обидела меня»

После полета Терешкова получила выговор за нарушение режима: на месте посадки она раздала запасы продуктов из рациона космонавтов, а сама ела местную пищу

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