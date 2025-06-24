BCG: мировое состояние в 2024 году увеличилось до $305 трлн

Сегодня, 24 июня, консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) опубликовала свой ежегодный доклад о динамике мирового благосостояния (стоимость всех активов) Global Wealth Report 2025. Сообщается, что по итогам минувшего года общий объем состояния в мире достиг $305 трлн. Это на 4,4% больше, чем годом ранее, но меньше среднегодовых темпов роста в 5,1%, показанных в предыдущие пять лет. Основной прирост обеспечили в основном финансовые активы, которые в прошлом году выросли на 8% благодаря позитивной ситуации на фондовых рынках многих развитых и развивающихся стран.

Наиболее значительный рост состояния среди регионов был зафиксирован в Северной Америке — на 15,3%. На втором месте — Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) (+10,7%), на третьем — регион Центральная Азия—Восточная Европа (+8,4%). Хуже всего в прошлом году дела обстояли в Латинской Америке (–9,3%) и Японии, которая в докладе выделяется в отдельный регион (+1,9%).

Аналитики BCG отмечают, что в ближайшие годы большой потенциал роста у региона АТР — до 2029 года ожидается среднегодовой рост около 9%, что выше, чем в Северной Америке (+4%) и Западной Европе (+5%).

Евгений Хвостик