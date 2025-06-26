LEGENDA получит ИТ-решения от «Сбера»

18 июня 2025 года девелоперский холдинг LEGENDA и «Сбер» договорились о стратегическом партнерстве по поиску и внедрению цифровых технологий в строительный процесс. Подписание прошло на площадке Петербургского международного экономического форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Клюев, исполнительный директор холдинга LEGENDA и Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Фото: пресс-служба LEGENDA Алексей Клюев, исполнительный директор холдинга LEGENDA и Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Фото: пресс-служба LEGENDA

В рамках партнерства планируются совместный поиск и внедрение новых инструментов для повышения эффективности строительных и бизнес-процессов холдинга, внедрение ИИ, применение продуктов экосистемы «Сбера».

Алексей Клюев, исполнительный директор холдинга LEGENDA:

— Сегодня решения на базе искусственного интеллекта активно внедряются для трансформации существующих бизнес-процессов, открывая компаниям новые возможности для развития. Мы видим за этим будущее и ценим возможность реализовывать такие инициативы совместно со «Сбером» — технологическим лидером в области цифровых и операционных решений. Уверен, что наше сотрудничество будет успешным и результативным.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

— Для нас это партнерство — стратегический шаг в развитии цифровых решений для строительной отрасли. Мы сосредоточимся на внедрении искусственного интеллекта, оптимизации бизнес-процессов и интеграции наших финансовых сервисов. Совместная работа позволит создавать действительно востребованные технологические решения, которые повысят эффективность всей отрасли.

Девелоперский холдинг LEGENDA Intelligent Development 14 лет на строительном рынке, за это время компания построила около 1 млн кв. м. На данный момент портфель проектов в стадии строительства и проектирования включает объекты жилой, коммерческой и социальной инфраструктуры общей площадью 1,3 млн кв. м. Проекты компании сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге. LEGENDA — эксперт в работе с пространством. За время своего существования компания стала признанным идеологическим лидером рынка качественного жилья. Проекты холдинга многократно удостаивались профессиональных российских и международных наград.

OOO «Легенда»