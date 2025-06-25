«Здесь не бывает читки с листа»

В отечественных симфонических коллективах продолжается пришествие молодых дирижеров. Прошлым летом Филипп Чижевский возглавил Госоркестр имени Светланова, в марте этого года было объявлено, что Федор Безносиков станет музыкальным руководителем театра «Новая опера». Еще один молодой маэстро, 30-летний Иван Никифорчин, в августе 2024 года был назначен художественным руководителем Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО). Об итогах первого сезона на посту, репертуарных приоритетах и любви к малоизвестной отечественной музыке ХХ века Иван Никифорчин рассказал Юлии Бедеровой.

— Каковы ваши впечатления от встречи с оркестром и начала совместной работы?

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Иван Никифорчин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Это здорово, когда, подводя итоги уже первого сезона, есть что вспомнить. В первую очередь сам наш контакт, который был достигнут буквально с первого концерта в ноябре в зале «Зарядье». Я невероятно благодарен каждому музыканту за человеческое и профессиональное взаимопонимание, признателен всему административному штату. Оркестр, на мой взгляд, находится в прекрасной творческой и технической форме. У нас уже было то, что я бы расценивал как творческие победы, мы сыграли порядка десяти совместных концертов в разных городах с выдающимися солистами. Это были и русские, и зарубежные программы. И особенно я бы хотел подчеркнуть, что в этом сезоне мы совместно с фирмой «Мелодия» записали наш первый диск, который посвящен творчеству великого русского композитора Бориса Александровича Чайковского. В этом году мы отмечаем его 100-летний юбилей. В самом начале будущего сезона, 10 сентября в день его рождения мы вместе с МГАСО будем играть в Филармонии монографическую программу. И как раз к этой дате будет выпущен диск.

— МГАСО — это оркестр с большой историей, традициями, заложенными еще Львом Штейнбергом. Была эпоха Вероники Дударовой, в том числе, с премьерами советских композиторов-современников, эпоха Павла Когана с циклами-монографиями композиторов-классиков и романтиков. Какие из этих традиций вам важно сохранить, а что хотелось бы изменить?

— Самая замечательная традиция, которую безусловно нужно сохранять и ставить в пример, заключается в детальной подготовке оркестра еще до выхода на первую совместную репетицию. Я бы назвал это отличительной чертой МГАСО. Здесь не бывает читки с листа, весь материал заранее тщательнейшим образом прорабатывается по группам, поэтому и приглашенный дирижер, и художественный руководитель могут максимально раскрывать потенциал коллектива. Если говорить о том, что хотелось бы развивать, то это внимание к русской музыке XX столетия. Для меня это любимый, даже священный репертуар. Хотелось бы больше исполнять музыку таких композиторов, как Борис Чайковский, Герман Галынин, Николай Мясковский, делать студийные записи. Я убежден, что это очень важно, это невероятным образом организует коллектив. В процессе студийной работы можно достигать совершенно иного качества, она требует совершенно иной, особой подготовки и концентрации. Мы записывались на Мосфильме — и знаете, это потрясающее ощущение, когда все двери закрываются, и образуется музыкальный вакуум из тишины, когда слышно, как перелистываются страницы, каждый случайный, неверный стук о пюпитр либо падение карандаша, все ансамблевые шероховатости, если они случайно возникают. Когда все вместе снимают ноту, нужно еще некоторое время находиться в этой тишине, чтобы дубль закончился. Это технические моменты, но они влияют на художественный процесс. Я считаю огромным достижением то, что уже в первом сезоне нам удалось показать наше новое репертуарное направление и начать работу над записями, и мы будем двигаться дальше.

— Как вам кажется, насколько малоизвестная советская и русская музыка может быть сегодня востребована публикой? Нужны ли для этого какие-то специальные усилия?

— Я убежден, что это великая музыка. Она настоящая, она актуальная. То, что она исполняется несколько меньше, чем она этого заслуживает, это не проблема самой музыки. Я расцениваю художественное руководство коллективом как возможность реализации наших общих творческих интересов и перспектив и считаю, что на нас лежит огромная ответственность, просветительская миссия. Придя на концерт в 2025 году, слушатель может открыть для себя русскую музыку XX столетия и уйти из концертного зала совершенно другим человеком. Сейчас на концерты и в театры приходит много публики молодой, даже совсем юной, и эта музыка может воспитывать. Всем известны фамилии Шостаковича, Прокофьева, но как же можно не знать или не исполнять их учеников? Русских композиторов московской школы, абсолютно незаслуженно забытых или редко звучащих? Сколько, например, у нас исполняется симфоний Мясковского, одного из основоположников советского симфонизма? А ведь у него их двадцать семь. Для меня это острая, личная тема, и я буду всячески способствовать тому, чтобы эта музыка звучала как можно чаще.

— Сезон 2025/2025 был частично спланировал еще до вашего назначения, а новый составлен вами уже полностью самостоятельно. Каким он будет?

— Я рад, что у нас в московской Филармонии есть именной абонемент, три концерта в зале Чайковского, но еще добавился именной абонемент, который будет проходить в Филармонии-2. Мы будем играть с замечательными солистами русскую и зарубежную музыку, крупный симфонический репертуар. Мне кажется, для оркестра всегда очень важно играть именно крупную форму, разные по стилю симфонии, и русские, и европейские. Если говорить про третий сезон, у на уже запланирован целый ряд гастролей, которые у нас пройдут и на Кавказе, и в Сибири, уже запланирован концерт на Ямале — там состоится конкурс «Симфония Ямала», который впервые прошел два года назад. И — повторюсь — я надеюсь, мы будем продолжать делать записи.

— В финале сезона 29 июня вы с МГАСО играете концерт в Большом зале консерватории, в программе — оперные увертюры, Гершвин, Бернстайн, Нино Рота. Это случайный поворот или еще один репертуарный полюс оркестра?

— Это будет замечательная летняя программа. Я с огромной ответственностью и тщательностью подхожу к таким концертам. Для меня удивительно, когда, например, о концерте из музыки Иоганна Штрауса говорят, что это легкая программа. Я так не считаю. Эта музыка стилистически очень сложная, тонкая. И мне очень радостно, что у нас с МГАСО есть традиция 30 декабря в Большом зале консерватории делать новогодний концерт с его музыкой. В программе 29 июня тоже будет звучать музыка, о которой иногда говорят, как о легком жанре. Но, например, Нино Рота – это композитор, который работал с Феллини, писал выдающиеся композиции к выдающимся итальянским фильмам, и знаете, соблюдение стилистики той эпохи и того композиторского стиля требует большой тонкости и скрупулезности. Поэтому я с огромным удовольствием подхожу к такой работе и для меня ценно, что мы можем охватывать такой широкий репертуарный спектр.

— 29 июня, как раз тогда, когда вы играете концерт в БЗК, открывается Летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале. Вы будете выступать на закрытии с Российским национальным молодежным оркестром, и в программе есть точное репертуарное совпадение с программой МГАСО — увертюра к «Кандиду» Бернстайна. Музыка на стыке академической традиции и популярной, джазовой — для вас еще один репертуарный приоритет?

— Безусловно! И тут огромное влияние на меня в этом отношении оказал Денис Мацуев, он действительно виртуозно играет и классический, и джазовый репертуар. Я счастлив, что на фестивале в Суздале мне снова представится возможность выступать на одной сцене с феноменальной командой Мацуева вместе с РНМСО, с которым мы в декабре впервые сыграли эту симфоджазовую программу. Меня восхищает деятельность Дениса Леонидовича не только на сцене, но и за ее пределами. Прямо сейчас, например, проходит Второй международный конкурс имени Рахманинова, который он возглавляет. На своем примере я помню и четко ощущаю, насколько важна вот эта просветительская миссия — я стал лауреатом первого конкурса, а сейчас уже принимаю участие в качестве дирижера на третьем туре у пианистов.

— А вы следите за дирижерской частью конкурса? Не опасаетесь, что новые молодые дирижеры будут наступать на пятки?

— Я только радуюсь, когда есть яркие, талантливые, смелые, харизматичные и профессиональные дирижеры. Я всегда за то, чтобы их было как можно больше.

— Когда вы встаете за пульт не взрослого коллектива, а молодежного, такого как РНМСО, перед вами стоят какие-то другие, специфические дирижерски задачи?

— Нет, я не делаю различий между одними оркестрами и другими, взрослыми, молодежными, симфоническими или театральными. Очень важно, чтобы, выходя на репетицию ты четко понимал, чего ты хочешь добиться с этими музыкантами, и вы вместе к этому шли. Каждый оркестр — это прежде всего люди, живые, тонкие, восприимчивые. Каждый раз могут возникать индивидуальные задачи, но исключительно идущие от музыки. Мне кажется, в этом есть честность и правда.