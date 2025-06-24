Суд оставил без изменения наказание экс-директорам новосибирского завода «Экран»

Коллегия Новосибирского областного суда оставила без изменения наказание бывшим гендиректорам АО «Завод "Экран"» (входит в структуру «РАТМ Холдинга») Андрею Яковлеву и Константину Корсуню. В декабре прошлого года Октябрьский районный суд назначил им условные сроки за покушение на мошенничество, однако решение не устроило ни одну из сторон. «В областной суд были поданы апелляционное представление прокурора, а также жалобы защитников. Прокурор просил назначить Яковлеву и Корсуню наказание в виде реального лишения свободы, адвокаты осужденных — признать подзащитных невиновными»,— говорится в сообщении облсуда.

По версии следствия, Андрей Яковлев и Константин Корсунь якобы намеревались незаконно получить более 769 млн руб. с АО «Новосибирскэнергосбыт» через арбитражный суд. Поводом стало отключение электроэнергии на предприятии осенью 2017 года. После устранения аварии руководители завода, осведомленные об удовлетворительном техническом состоянии стекловаренной печи, решили использовать произошедшее для хищения денежных средств.

Андрей Яковлев, говорится в деле, организовал подготовку документов с ложной информацией об якобы имеющихся значительных повреждениях стекловаренной печи и необходимости ее крупного ремонта и восстановления. После вступления Константина Корсуня в должность гендиректора «Экрана», его предшественник ввел его в курс дела. Новый директор выдал юристам доверенности и обеспечил предоставление в арбитраж иска к АО «Новосибирскэнергосбыт».

Арбитражный суд отказал в удовлетворении иска. В последующем в отношении бывших топ-менеджеров «Экрана» завели уголовное дело. Им вменили в вину покушение на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и фальсификацию доказательств по гражданскому делу (ст. 303 УК РФ). По второму эпизоду истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности.

Александра Стрелкова, Илья Николаев