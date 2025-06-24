В Башкирии семьи погибших военкоров смогут получить по 500 тысяч рублей

Депутаты Курултая Башкирии единогласно поддержали законопроект о мерах государственной поддержки журналистов, освещающих специальную военную операцию и контртеррористические операции. Инициатором закона был глава Башкирии.

Законопроект вводит понятия ветерана военной журналистики Башкирии. Этот статус могут получить работники СМИ, выполняющие редакционные задания в зоне СВО и на других территориях, где ведутся боевые действия, на протяжении как минимум двух месяцев, а также получившие ранения во время освещения событий в зонах военных конфликтов.

В качестве мер поддержки ветеранам военной журналистики предлагается разовая двухнедельная путевка на лечение в санаториях Башкирии (при наличии медицинских показаний). Кроме того, в случае гибели журналиста в зоне СВО, его семья может рассчитывать на получение единовременного пособия в размере 500 тыс. руб. Если военный журналист погиб в зоне контртеррористической операции, выплата составит 250 тыс. руб.

Не смогут получить поддержку лица, включенные в реестры иноагентов, экстремистов, имеющие судимость по тяжким и особо тяжким преступлениям. Кроме того, закон не касается сотрудников корпоративных и развлекательных СМИ.

Майя Иванова