Два человека погибли и двое ранены при нападении медведя близ Южно-Сахалинска

Проверка по факту нападения медведя на людей у автотрассы Южно-Сахалинск—Корсаков проводится прокуратурой Сахалинской области, сообщили «Ъ» в надзорном ведомстве. Двое горожан погибли на месте, еще двоих доставили в клинику.

По информации Telegram-канала SHOT, медведь вышел из леса 23 июня в районе скульптуры «Три оленя», где часто останавливаются водители. По данным управления МЧС, нападение произошло в лесном массиве в 50 м от автодороги. Один из выживших находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии.

Сегодня оперативная группа агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области обнаружила медведя на том же месте, где и случилось нападение, и застрелила хищника. Охотоведы проводят экспертизу.

Тем временем СУ СКР по Сахалинской области возбудило уголовное дело о халатности со смертельными последствиями (ч. 3 ст. 293 УК) в отношении должностных лиц органов контроля и профилактики.

Эрнест Филипповский, Хабаровск