Главные новости за 23 июня. Ростов-на-Дону и область

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Владимиру Боднарю, которого подозревали в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова.

В Ростове-на-Дону дело о взятке замминистру спорта направлено в суд. По данным ведомства, в 2023 году фигурант передал 150 тыс. руб. замминистра спорта региона Светлане Гадаровой за подписание актов сдачи-приемки без проверки.

В десяти муниципальных районах Ростовской области из-за засухи введен режим чрезвычайной ситуации. Под его действие попали Азовский, Белокалитвинский, Верхнедонской, Веселовский, Зерноградский, Октябрьский, Семикаракорский, Сальский, Цимлянский и Чертковский районы.

В Ростовской области 21 июня в аварии погиб директор Государственного архива региона Николай Трапш. Ему было 49 лет.

В Ростове назначили нового руководителя муниципальной транспортной компании. Для улучшения работы муниципального транспорта в Ростове-на-Дону генеральным директором МУП «РТК» назначили Сергея Бреева.

В Ростовской области на развитие общественного транспорта в 2025 году выделили 9,2 млрд руб. Бюджет сократили на 10,7%, по сравнению с 2024 годом.

Перенос маршрутов на автовокзал «Центральный» в Ростове признали законным. Третьи лица отметили в суде, что сами выступали инициаторами переноса, а пригородные маршруты не представляют неудобства пассажирам и нуждаются в корректировке, не нарушая региональный стандарт.