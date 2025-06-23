На Дону бюджетные расходы на общественный транспорт сократили на 11%

В Ростовской области на развитие общественного транспорта в 2025 году выделили 9,2 млрд руб. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта региона. Бюджет сократили на 10,7%, по сравнению с 2024 годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что из 9,2 млрд руб. в этом году 7,5 млрд руб. выделят из федерального бюджета, еще 154,2 млн руб. — из областного бюджета, а 77,8 млн руб. — из бюджета города.

Средства направят на выплату капитального гранта в рамках проекта «Модернизация и создание инфраструктуры трамвая в Ростове-на-Дону». Их выплатят согласно поступивших заявок на оплату расходов в соответствии с выполненными работами.

Мария Хоперская