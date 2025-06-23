Перенос маршрутов на автовокзал «Центральный» в Ростове признали законным

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд признал законным перенос маршрутов с пригородного автовокзала в Ростове на автовокзал «Центральный». Соответствующее постановление опубликовали в картотеке дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Таким образом, инстанция отменила решение арбитражного суда Ростовской области, вынесенное в конце декабря 2024 года. Истцом в деле выступила компания «Ростдонавтовокзал», представляющая автовокзал на проспекте Шолохова. Из текста постановления следует, что заявитель указывал на нарушение закона о конкуренции, и изначально суд принял его позицию.

К апелляции присоединились транспортные компании «Система», «Меркел Бус» и автотранспортное предприятие «Донское». Третьи лица отметили в суде, что сами выступали инициаторами переноса, а пригородные маршруты не представляют неудобства пассажирам и нуждаются в корректировке, не нарушая региональный стандарт.

Константин Соловьев