В Ростове-на-Дону дело о взятке замминистру спорта направлено в суд

В Ростове-на-Дону следователи передали в суд уголовное дело, возбужденное против бизнесмена по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в значительном размере). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в 2023 году фигурант передал 150 тыс. руб. замминистра спорта региона Светлане Гадаровой за подписание актов сдачи-приемки без проверки. Обвиняемый полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, а также наложил арест на имущество бизнесмена на сумму свыше 8,5 млн руб.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в суд направили дело чиновницы Светланы Гадаровой, подозреваемой в получении взятки.

Константин Соловьев