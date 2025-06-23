В Ростовской области в ДТП погиб директор Госархива Николай Трапш

В Ростовской области 21 июня в аварии погиб директор Государственного архива региона Николай Трапш. Ему было 49 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Южного федерального университета.

Фото: пресс-центр ЮФУ

Николай Трапш родился и вырос в Ростове-на-Дону. Он окончил исторический факультет Ростовского государственного университета с отличием. Затем работал преподавателем и занимал руководящие позиции в Институте истории и международных отношений ЮФУ.

В 2015 году занял должность руководителя Государственного архива Ростовской области.

Мария Хоперская