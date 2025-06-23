В Ростове назначили нового руководителя муниципальной транспортной компании

Для улучшения работы муниципального транспорта в Ростове-на-Дону генеральным директором МУП «РТК» назначили Сергея Бреева . Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель городской администрации Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону

«Новый руководитель является коренным ростовчанином и выпускником Ростовского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск имени Главного маршала артиллерии Неделина с квалификацией инженер»,- пояснил господин Скрябин.

Карьеру Бреев начал в 1998 году в Ростовском военном институте ракетных войск. С 2001 по 2010 год служил в органах внутренних дел России. Затем с 2010 по 2015 год возглавлял транспортный отдел ОАО «Донавтовокзал». В период с 2015 по 2017 год занимал пост генерального директора ОАО «Ростовское грузовое автотранспортное предприятие №1». С 2017 по май 2025 года руководил ООО «Юг Транс Сервис», поясняют в сообщении.

Перед новым директором стоит задача выстроить четкую работу МУП «РТК» и нормализовать выпуск подвижного состава на маршрутах.

Валентина Любашенко