Главные новости за 23 июня. Белгород, Тамбов, Курск, Воронеж
Белгородка и боец теробороны пострадали при атаках со стороны Украины.
Тамбовские власти отказались от концессии для строительства экотехнопарка.
Хинштейн поручил проверить на нарушения все контракты с курским «Добрым домом».
Прокуратура Воронежа подала иск к мэрии из-за стройки МКД с нарушениями.
Белгородский губернатор анонсировал совещание с силовиками после ареста его зама.
Под курской Суджей при задержании мародеров погиб начальник военной полиции.
В Белгородской области продлили противопожарный режим до 13 июля.
С «Курского бетонного завода» решили взыскать 304 млн руб.