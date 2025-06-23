Главные новости за 23 июня. Белгород, Тамбов, Курск, Воронеж

Белгородка и боец теробороны пострадали при атаках со стороны Украины.

Тамбовские власти отказались от концессии для строительства экотехнопарка.

Хинштейн поручил проверить на нарушения все контракты с курским «Добрым домом».

Прокуратура Воронежа подала иск к мэрии из-за стройки МКД с нарушениями.

Белгородский губернатор анонсировал совещание с силовиками после ареста его зама.

Под курской Суджей при задержании мародеров погиб начальник военной полиции.

В Белгородской области продлили противопожарный режим до 13 июля.

С «Курского бетонного завода» решили взыскать 304 млн руб.