Под курской Суджей при задержании мародеров погиб начальник военной полиции

В Суджанском районе Курской области при попытке задержания мародеров погиб начальник военной полиции Алексей Жаров с позывным «Жара». Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Подробности не раскрываются. По словам главы региона, подозреваемых в убийстве уже задержали.

Алексей Жаров служил в Кореневском, а также Глушковском и Суджанском районах, где помогал местным жителям, отказавшимся от эвакуации. «Считаю, что военнослужащий посмертно достоин представления к награде. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибшего. Обязательно окажем всю необходимую помощь»,— заключил господин Хинштейн.

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Егор Якимов