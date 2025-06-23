Белгородка и боец теробороны пострадали при атаках со стороны Украины

Две мирных жительницы, одна из которых является бойцом теробороны, пострадали при атаках ВСУ на Грайворонский округ Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Грайвороне FPV-дрон атаковал частный дом. После этого в больницу обратилась мирная жительница, у которой диагностировали баротравму. После медпомощи ее отпустили на амбулаторное лечение. От детонации дрона в доме пострадала кровля.

Боец теробороны получила ранение при обстреле села Мокрая Орловка. Ее с минно-взрывной травмой и баротравмой доставили в Грайворонскую центральную райбольницу. Для дальнейшего лечения пациентку переведут в горбольницу №2.

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Алина Морозова