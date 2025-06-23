Белгородский губернатор анонсировал совещание с силовиками после ареста его зама

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на заседании правительства заявил, что хочет увидеть, как исполняется его поручение по усилению контроля за целевым использованием бюджетных средств на региональном и на муниципальном уровнях, а также за предотвращением коррупционных проявлений в работе руководителей всех уровней. Это заявление он сделал после того, как на выходных был задержан заместитель губернатора Рустэм Зайнуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков не стал комментировать задержание своего заместителя

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Вячеслав Гладков не стал комментировать задержание своего заместителя

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Господин Гладков, впрочем, никак не прокомментировал задержание подчиненного. Он лишь констатировал, что до конца недели необходимо провести расширенное совещание, пригласить для участия сотрудников МВД, прокуратуры, ФСБ, СК, контрольно-счетной палаты, министерства финансов и администрации региона: «Мне хотелось бы послушать отчеты. Вижу, что результативность есть, работа проводится. Но мне хотелось бы понимать подробности».

Задержание господина Зайнуллина пока не прокомментировали и в правоохранительных органах. РИА «Новости» сообщает, что чиновника заключили под стражу в Белгороде по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). В Свердловском райсуде Белгорода отказались раскрывать для «Ъ-Черноземье» подробности принятого решения.

Рустэм Зайнуллин работает на посту вице-губернатора Белгородской области с начала 2022 года. Он курирует имущественные и земельные отношения в регионе. В конце прошлого года чиновник полтора месяца отслужил в добровольческом отряде «Барс-Белгород».

Владимир Зоркий