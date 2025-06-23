В Белгородской области продлили противопожарный режим до 13 июля

На территории Белгородской области был продлен особый противопожарный режим с 23 июня по 13 июля. Об этом сообщили в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Режим ввели в регионе 21 апреля из-за сухой, жаркой и ветреной погоды, а также из-за возникновения в лесах области высокой пожарной опасности.

На время действия режима белгородцам запрещено находиться в лесах и въезжать в них на транспортных средствах, проводить там культурно-массовые и спортивные мероприятия. Также нельзя разводить костры и проводить лесосечные работы и те, что связаны с применением открытого огня.

В Черноземье особый противопожарный режим также действует в Воронежской и Липецкой областях. В последней в начале июня его продлили до 30 сентября.

В конце мая сообщалось, что в июне в Воронежской и Белгородской областях прогнозируют риск природных пожаров. По данным «Авиалесоохраны», повышенные риски возгораний в этом месяце касаются 37 регионов России.

Егор Якимов