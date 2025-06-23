Бывший владелец белгородского агрохолдинга «Промагро» предприниматель Константин Клюка основал B2B-трейдера под брендом Gilgamesh

B2B-трейдер входит в инвестиционный холдинг Континуум, в портфеле которого ранее были белгородский агрохолдинг «Промагро» и смоленский льноперерабатывающий комплекс «Русский Лён».

Фото: Gilgamesh

Активная деятельность трейдера началась в начале 2025 года, но объемы закупок уже позволили Gilgamesh войти в ТОП-30 экспортеров кофе Уганды согласно отчету государственного управления по развитию кофейной отрасли этой страны.

Первые партии зеленого кофе из Уганды уже отгружены российским потребителям. Сегодня Gilgamesh обеспечивает поставки кофейного зерна африканской арабики и робусты для российских обжарщиков и кофейных производств.

В ближайших планах проекта Gilgamesh налаживание поставок из еще одного ведущего мирового региона производства кофе — Бразилии.

В стратегической перспективе инвестиционного холдинга Континуум — открытие на базе российского морского порта специализированного складского хаба, а также создание полного цикла собственной переработки от зерна до чашки.