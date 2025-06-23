Главные новости за 23 июня. Новороссийск

На пляже Анапы обнаружили мусор из Турции.

В Геленджике начался судебный процесс, в рамках которого прокуратура Краснодарского края требует вернуть государству землю под элитным коттеджным поселком Маяк в Кабардинке. Недвижимость на этой территории, согласно иску, признана самовольной постройкой, подлежащей сносу.

В пункте временного размещения в х. Воскресенском остается еще около 22 тыс. т загрязненного песка, его планируют вывезти к середине июля.

Полиция провела рейд по строительным объектам Новороссийска, выявили 10 приезжих, работавших без специального патента.

Тендер на расширение мусорного полигона в Новороссийске на горе Щелба выиграла компания из Санкт-Петербурга ООО «Скаффолд». В качестве заказчика выступила компания-владелец полигона ООО «Терра-Н».

Полиция расследует хищение 463 млн при реконструкции Троицкого водопровода.

«Абрау-Дюрсо» и «Сбер» договорились о размещении облигаций на 500 млн рублей.

«Черноморец» возглавит экс-тренер «Кубани» Сергей Первушин.