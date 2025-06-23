На пляже Анапы обнаружили мусор из Турции

Убиравшие последствия разлива мазута волонтеры обнаружили на особо охраняемой природной территории «Анапская пересыпь» большое количество мусора, в том числе из Турции. Об этом РИА Новости сообщил сопредседатель Всероссийского движения «Экосистема» Андрей Руднев на полях ПМЭФ-2025.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

По его словам, волонтеры открыли свой штаб на ООПТ «Анапская пересыпь» в феврале. Там они занимались очисткой песка от мазута, проводили исследования и рекогносцировку местности, создали карту территории и выявили большое количество ТБО, в том числе из Турции. Мусор собирали параллельно с мазутом, к уборке пляжей присоединились около 1 тыс. волонтеров «Экосистемы».

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что очистку пляжей Анапы от мазута планируют завершить к середине июля.