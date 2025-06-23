Полиция расследует хищение 463 млн при реконструкции Троицкого водопровода

Полиция Кубани расследует уголовное дело о хищении 463 млн руб. бюджетных средств в ходе реконструкции Троицкого группового водопровода. Объект снабжает водой Новороссийск и Геленджик. По данным следствия, заказчик и подрядчик сговорились о завышении стоимости работ при заключении контракта. Об этом сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ГУ МВД по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество). На данный момент подозреваемые и обвиняемые не установлены, расследование продолжается.

Следствие предполагает, что в конце 2021 года руководство краевого ГКУ «Главное управление строительства» и представители подрядной организации ООО «Прогрессор» договорились о завышении начальной стоимости контракта на 2,4 млрд рублей. Эти средства предназначались для строительства 11-километрового участка водопровода до поселка Кабардинка. Впоследствии стороны оформили документацию о приемке работ, которые, по версии следствия, фактически не были выполнены.

Средства с расчетного счета ООО «Прогрессор» были переведены на счета аффилированных компаний и распределены между организаторами преступной схемы. Связаться с директором и учредителем ООО «Прогрессор» Игорем Стяговым не удалось: телефон бизнесмена не отвечал.

Троицкий групповой водопровод остается одной из наиболее проблемных коммунальных систем Черноморского побережья. Из-за высокой степени износа инфраструктуры в Новороссийске, Геленджике и прилегающих поселках регулярно происходят перебои с водоснабжением. Несмотря на многолетние работы по реконструкции, ситуация с водопроводом остается критической.