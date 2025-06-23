«Абрау-Дюрсо» и «Сбер» договорились о размещении облигаций на 500 млн рублей

«Абрау-Дюрсо» и «Сбербанк» подписали соглашение о размещении биржевых облигаций в 2025 году. Предполагается, что их объем составит 500 млн руб. Соответствующее соглашение подписали на полях ПМЭФ-2025, сообщили в пресс-службе «Абрау-Дюрсо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Договор позволит «Абрау-Дюрсо» диверсифицировать источники финансирования, а также реализовать инвестпроекты, нацеленные на увеличение ассортимента производимой продукции.

В пресс-службе «Сбера» уточнили, что размещение бумаг планируется в июле, ставка купона будет фиксированной, а ориентир доходности объявят позднее.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что винодельческая компания «Абрау-Дюрсо» начнет поставки для бортового меню авиакомпании China Eastern Airlines. Для российских производителей вин это первый опыт отгрузок своей продукции зарубежному перевозчику.