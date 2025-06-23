Прокуратура требует снести элитный коттеджный поселок Маяк под Геленджиком

В Геленджике начался судебный процесс, в рамках которого прокуратура Краснодарского края требует вернуть государству землю под элитным коттеджным поселком Маяк в Кабардинке. Недвижимость на этой территории, согласно иску, признана самовольной постройкой, подлежащей сносу. Ущерб от утраты рекреационных ресурсов оценивается в 1 млрд руб., сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Геленджикский городской суд принял иск прокуратуры, которая защищает интересы государства и неопределенного круга лиц. В заявлении указано, что участок, на котором построен поселок, изначально принадлежал государству и был незаконно утрачен. Прокуратура требует вернуть территорию в собственность РФ и снести все возведенные коттеджи.

В числе ответчиков — 49 физических лиц, а также союз по управлению имуществом «Поселок Маяк». Среди фигурантов дела — глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко и родственники бывших высокопоставленных чиновников региона.

Поселок Маяк расположен на берегу Черного моря, вблизи мыса Дооб, и примыкает к лесному массиву. Он имеет собственный пляж и причал, что делает его одним из самых престижных объектов недвижимости в регионе. Однако, согласно прокурорской проверке, поселок построен на территории бывшей туристической базы Маяк, которая в советское время принадлежала государству.

Прокуратура установила, что в 1992 году турбаза была незаконно передана геленджикскому подразделению Федерации независимых профсоюзов России, хотя у профсоюзов не было прав на отчуждение объекта. Впоследствии база была акционирована, а ее территория разделена на участки, которые зарегистрированы на частных лиц. По данным надзорного ведомства, Максим Бондаренко, один из акционеров, участвовал в организации схемы, позволившей незаконно завладеть землей.

В 2008 году суд изменил вид разрешенного использования участка с «эксплуатация курортного комплекса» на «индивидуальное жилищное строительство», что открыло путь к застройке территории коттеджами. Однако прокуратура считает эти действия незаконными, так как участок расположен в особо охраняемой зоне горно-санитарной охраны курорта, что запрещает жилую застройку.

В своем заявлении прокуратура подчеркивает, что действия ответчиков носили антисоциальный характер и нанесли ущерб интересам государства. «Целью было завладение федеральной собственностью, что лишило государство возможности использовать территорию для оздоровительных целей», — отмечается в документе.

В свою очередь, Максим Бондаренко отвергает обвинения, настаивая на законности всех сделок. Решение суда по этому делу может стать прецедентом для аналогичных случаев, связанных с незаконным использованием государственных земель.