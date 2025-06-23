В Новороссийске в рейде по стройкам выявили 10 иностранных нарушителей

Полиция провела рейд по строительным объектам Новороссийска, выявили 10 приезжих, работавших без специального патента. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Полицейские проверили документы более 50 иностранцев, по факту отсутствия патента на работу составили семь административных протоколов по ст. 18.10 КоАП РФ. Еще три административных протокола составили по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранцем правил въезда либо режима пребывания).

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что иностранец под предлогом поставки оптовой партии фруктов из Марокко похитил у новороссийского предпринимателя 6,5 млн руб.