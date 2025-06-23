«Черноморец» возглавит экс-тренер «Кубани» Сергей Первушин
Новым главным тренером «Черноморца» станет бывший главный менеджер «Кубани», «Тамбова» и «Чайки» — Сергей Первушин. Об этом сообщает Metaratings.
Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»
По данным издания, Сергей Первушин приступит к работе, как только клуб урегулирует вопросы, связанные с расторжением контракта главного тренера Олега Василенко и его штаба. Этот процесс перенесли на неделю из-за отсутствия гендиректора клуба Максима Пономарева.
Минувший сезон Сергей Первушин провел в качестве помощника главного тренера Дмитрия Пятибратова в «Чайке» и «Факеле», после чего вернулся в «Чайку» в качестве главного тренера.
Контракт с клубом из Песчанокопского истек 5 июня, по итогу сезона клуб занял 13-ю строчку в таблице ФНЛ.
Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что Олег Василенко может покинуть пост главного тренера «Черноморца».
По итогам сезона в Первой лиге «Черноморец» занял третью строчку в таблице и попал в стыковые матчи за право выхода в Российскую Премьер-Лигу. Однако клуб не получил лицензию «РФС 1» из-за несоответствия стадиона «Центральный» требованиям Премьер-лиги и не смог побороться за путевку в РПЛ.