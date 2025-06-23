На площадке под Анапой остается около 22 тысяч тонн загрязненного песка

В пункте временного размещения в х. Воскресенском остается еще около 22 тыс. т загрязненного песка, его планируют вывезти к середине июля. Об этом ТАСС сообщили в оперштабе Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ

Изначально загрязненный мазутом песок планировали вывезти с ПВР до начала апреля, однако к 23 июня на площадке еще остается около 22 тыс. т грунта. Из них с помощью специализированной установки «Грохот» уже отсортировано почти 15 тыс. т песка, который будет использован как инертный материал. Этот песок вывозят на полигон ООО «Терра-Н» в Новороссийск. Наиболее загрязненный мазутом грунт отправляют на специализированные предприятия для утилизации.

По информации оперативного штаба Кубани, с начала ликвидации последствий ЧС с пляжей Анапы вывезено более 163 тыс. т песка, загрязненного мазутом. Специализированные предприятия уже утилизировали свыше 40 тыс. т такого грунта, а еще 65 тыс. т находятся на обработке. Основные работы с замазученным песком планируется завершить до ноября текущего года.