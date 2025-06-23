Папа римский призвал соблюдать этические нормы при развитии и внедрении ИИ

В минувшую пятницу, 20 июня, в Риме состоялась встреча представителей ведущих IT-компаний и ученых, на которой обсуждались социальные и этические последствия стремительного развития и внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ). В мероприятии приняли участие представители таких высокотехнологичных компаний, как Google, OpenAI, IBM, Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), а также исследователи из университетов Гарварда и Стэнфорда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yara Nardi / Reuters Фото: Yara Nardi / Reuters

Обращаясь к собравшимся, папа римский Лев XIV подчеркнул необходимость «формирования этической основы» для исследований и разработок в сфере ИИ. По мнению понтифика, «современные технологии обязаны учитывать интересы человека не только материально, но и духовно-интеллектуально». Священник отметил, что, «хотя человечество получило доступ к огромным объемам информации благодаря развитию ИИ, этот факт не заменяет собой способности мыслить критически, а также подходить к решению проблем творчески».

В 2020 году аналогичные темы поднимались на мероприятии в Ватикане, инициированном тогдашним папой Франциском совместно с представителями технологических корпораций. Итогом стало создание «Воззвания Рима к этике ИИ» — документа, закрепившего базовые моральные ориентиры для дальнейшего развития ИИ. IBM, Microsoft и Qualcomm были среди подписавших документ компаний, которые согласились соблюдать его принципы.

Татьяна Герасимова