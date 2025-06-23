В Дагестане при пожаре пострадали женщина и четверо детей

Пять человек, в том числе четыре ребенка, пострадали в результате пожара в населенном пункте Нижний Дженгутай Буйнакского района Дагестана. По сообщению регионального ГУ МЧС, огонь охватил площадь 120 кв. м, полностью сгорел частный жилой дом.

Пострадавшие были госпитализированы в ожоговый центр Республиканской клинической больницы им. А. Вишневского в Махачкале. Как сообщил республиканский минздрав, мать и четверо ее детей поступили в ожоговый центр в крайне тяжелом состоянии. Женщина получила более 60% ожогов поверхности тела, у двоих сыновей, 9 и 11 лет, и двоих дочерей, 6 и 1,5 года, были зафиксированы еще более обширные ожоги.

«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, двух девочек спасти не удалось,— говорится в сообщении министерства.— Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, для этого в стационаре имеется все необходимое».

Юлия Рыбина, Махачкала