Раскрыто хищение алмазов в АЛРОСА

Следственными органами ГСУ СКР по Москве расследуется уголовное дело в отношении группы лиц, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 158 (кража) и ч. 5 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных камней или металлов). По данным следствия, в период с сентября 2024-го по январь 2025 года фигуранты похищали высококачественное алмазное сырье в компании АЛРОСА для его отправки контрабандой в Армению.

При попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью свыше 1,7 млн руб. сотрудниками ФСБ и СКР были задержаны сотрудница компании Валентина Матющенкова, ее сын Алексей Матющенков, выступавший посредником, а также Армен Петросян и Арман Саакян, осуществлявшие контрабанду камней. Выяснилось, что злоумышленники подменяли более дорогие камни дешевыми, которые используются как техническое сырье.

В ходе обысков в их квартирах изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, в том числе около 200 тыс. карат технического алмазного сырья, использованного для подмены, деньги, а также ювелирная продукция известных мировых брендов, полученные участниками группы в результате совершения преступлений. Суд арестовал обвиняемых.

Николай Сергеев