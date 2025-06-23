Главные новости к утру 23 июня

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прилетел в Москву. Он планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным и другими официальными лицами удары США и Израиля по Исламской Республике.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил США в готовности «на любые преступления» ради «сохранения своей гегемонии». Об этом он заявил на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по запросу Ирана в связи с ударами Соединенных Штатов.

Стоимость нефти марки Brent выросла на 5,7%, до $81,4 за баррель, продолжив рост, который продолжается три недели. Цены растут в результате эскалации на Ближнем Востоке. Эксперты ожидают скачка цен на нефть до $100 за баррель.

«Ъ» стало известно о планах Wildberries запустить собственный виртуальный оператор мобильной связи. Сейчас компания обсуждает условия сотрудничества с федеральными операторами. Эксперты называют наиболее вероятным партнером Т2.

Сокращение поставок угля из Индонезии в этом году позволило российским экспортерам увеличить присутствие на части рынков. Так, при снижении китайского импорта индонезийского угля на 10% поставки из РФ в страну выросли на 2%.

Рынок фанеры в России постепенно восстанавливается после резкого падения в 2022–2023 годах. По итогам 2025 года аналитики Neo прогнозируют рост производства на 2,1% и увеличение цен на 10%. Но сближение с пиковыми объемам рынка 2021 года ожидается только в 2033 году.

Президент США Дональд Трамп допустил смену власти в Иране, так как иранское правительство не может сделать страну «снова великой». «Неполиткорректно использовать термин "смена режима", но, если нынешний иранский режим не способен сделать Иран снова великим, почему бы не сменить режим? MIGA (Make Iran Great Again — англ., "Сделать Иран снова великим")!!!» — написал он в соцсети Truth Social.

Совет управляющих МАГАТЭ соберется на внеплановую сессию для обсуждения ударов США по ядерным объектам Ирана, которые находятся под гарантией агентства. Встреча пройдет в 10:00 (11:00 мск) 23 июня в штаб-квартире в Вене.

Союзники Ирана готовятся атаковать американские базы в Ираке в ответ на удары США по иранским ядерным объектам. Атака также возможна и на базы в Сирии.

Cтраны НАТО согласовали в воскресенье заявление для предстоящего саммита альянса в Гааге. На встрече устанавливается цель — к 2035 году ежегодно выделять на оборону и безопасность 5% ВВП. По словам дипломатов, заявление получило одобрение всех 32 членов НАТО.